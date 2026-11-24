Các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khoảng 8 giờ sáng nay (24/11), một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực 155 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội).

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho hay, ngay khi nhận được thông tin cấp báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã điều 5 xe cấp cứu và nhân viên y tế tới ngay hiện trường, 1 xe cấp cứu của Bệnh viện Đống Đa, 1 xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Theo thông tin ghi nhận và xác định ban đầu đây là 1 vụ nổ có thể do bình gas phát nổ tại một quán ăn. Vụ nổ đã làm sập cả 1 nhà bên cạnh.

Ghi nhận đến thời điểm này có 1 nạn nhân tử vong và 8 người bị thương được đưa đến các cơ sở y tế.

Ông Nguyễn Đình Phúc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho hay có 9 nạn nhân được đưa vào bệnh viện ngay khi xảy ra vụ nổ. Các bác sỹ của bệnh viện tại Khoa cấp cứu đang nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân, những trường hợp nặng và chuyên biệt có thể phân loại để chuyển tới các cơ sở y tế phù hợp.

Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết hiện 4 xe cấp cứu của Trung tâm và lực lượng chức năng vẫn có mặt tại hiện trường để tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ nạn nhân./.