Sáng nay (24/11), một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội khiến nhiều người thương vong.

Tại hiện trường, nhiều kết cấu của khu nhà ven đường văng ra đường, một số hộ dân quanh khu vực bị vỡ cửa kính. Ghi nhận ban đầu, vụ việc khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương.

Nạn nhân vụ nổ được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Đến trưa nay, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã tiếp cận 9 bệnh nhân. Trong đó, 4 bệnh nhân suy hô hấp, nhiều người đa chấn thương nặng, chủ yếu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Theo thông tin cập nhật vào trưa nay, Bệnh viện đa khoa Đống Đa tiếp nhận 11 nạn nhân. Ngay sau đó, bệnh viện đã chuyển cấp cứu 3 trường hợp đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và 1 trường hợp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trung tâm Cấp cứu, Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 3 nạn nhân, trong đó 1 nạn nhân 41 tuổi đã tử vong, nạn nhân được xác định tử vong ngoại viện.

Các bác sĩ đang tích cực cứu chữa các nạn nhân của vụ nổ.

Ngoài ra, 2 nạn nhân khác là khách đi qua đường và người ngồi uống nước bị chấn thương phần mềm, không nguy hiểm tới tính mạng. Hiện các bệnh nhân đang được theo dõi tại Trung tâm cấp cứu.

Trước vụ việc nghiêm trọng nêu trên, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tập trung nhân lực và trang thiết bị cứu chữa các nạn nhân một cách tốt nhất.