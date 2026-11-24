Tại Hà Nội, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã đã tiếp nhận, chăm sóc 23 cá thể chim hồng hoàng trưởng thành và nghiên cứu ứng dụng công nghệ để theo dõi quá trình tái thả về tự nhiên. Những nỗ lực này góp phần bảo tồn loài chim quý hiếm, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng cứu hộ và giám sát sau tái thả.

Cứu hộ, chăm sóc 23 cá thể chim hồng hoàng

Chim hồng hoàng là loài động vật rừng thuộc nhóm IB - nhóm các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng và được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam. Tại nước ta, loài chim này vẫn xuất hiện ở một số khu vực có sinh cảnh tự nhiên phù hợp. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt và buôn bán trái phép đang tạo sức ép lớn đối với sự tồn tại của chúng.

Kiểm tra sức khỏe cho chim hồng hoàng tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Ảnh: Thanh Hiếu

Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội Lương Xuân Hồng cho biết, trong các vụ buôn bán trái phép được ghi nhận trước đây, chim hồng hoàng từng bị rao bán với giá khoảng 30 triệu đồng/con. Lợi nhuận từ hoạt động mua bán khiến một số đối tượng bất chấp quy định pháp luật để săn bắt, vận chuyển và tiêu thụ loài chim quý này.

Trước thực trạng đó, công tác cứu hộ, chăm sóc và bảo tồn chim hồng hoàng được các cơ quan chức năng quan tâm triển khai. Tại Hà Nội, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã đang trực tiếp chăm sóc, bảo tồn 23 cá thể chim hồng hoàng trưởng thành. Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ loài chim quý hiếm, hạn chế nguy cơ các cá thể bị săn bắt, buôn bán hoặc giết thịt trái phép.

Việc tiếp nhận và chăm sóc động vật hoang dã sau cứu hộ không đơn thuần là bảo đảm thức ăn, nước uống hay điều kiện sinh hoạt. Với những loài có tập tính và yêu cầu sinh thái đặc thù như chim hồng hoàng, cán bộ cứu hộ còn phải tìm hiểu đặc điểm vận động, kiếm ăn, sinh trưởng và môi trường sống phù hợp. Những yếu tố này quyết định khả năng phục hồi sức khỏe cũng như cơ hội thích nghi của động vật khi trở lại tự nhiên.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo tồn, trung tâm còn sử dụng camera vào hoạt động, gắn công nghệ định vị vào chim hồng hoàng khi tái thả về môi trường tự nhiên. Những thiết bị định vị và giám sát giúp cán bộ cứu hộ xác định phạm vi di chuyển, thời gian sống sót cũng như khả năng thích nghi của chim sau khi tái thả. Qua dữ liệu thu thập được, đơn vị có thêm cơ sở đánh giá kết quả cứu hộ.

Đặc biệt, những thông tin thu được từ quá trình theo dõi còn có giá trị đối với công tác chăm sóc các cá thể đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Khi hiểu rõ hơn về tập tính, nhu cầu vận động và môi trường sống của chim hồng hoàng trong tự nhiên, cán bộ chuyên môn có thể điều chỉnh thiết kế chuồng nuôi, không gian vận động, giúp các cá thể được chăm sóc trong điều kiện phù hợp hơn.

Nâng cao chất lượng tái thả và quản lý

Dù vậy, việc đưa một cá thể động vật hoang dã trở lại môi trường tự nhiên không đồng nghĩa với việc hoàn thành nhiệm vụ bảo tồn. Theo Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội Lương Xuân Hồng, việc tái thả động vật sau cứu hộ về tự nhiên không quá khó, nhưng để thực hiện một chương trình tái thả phục vụ mục tiêu bảo tồn theo tiêu chuẩn của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) lại là yêu cầu phức tạp.

IUCN đưa ra 7 tiêu chí đối với hoạt động tái thả vì mục đích bảo tồn, gồm: Đánh giá hiện trạng bảo tồn của loài mục tiêu; xác định mục tiêu bảo tồn của loài ưu tiên; đánh giá các lựa chọn để đạt được mục tiêu; ra quyết định chuyển dịch vì mục đích bảo tồn; thiết kế và lập kế hoạch chuyển dịch; triển khai kế hoạch chuyển dịch loài mục tiêu; giám sát và đánh giá kết quả.

Đối chiếu với các tiêu chí này, trung tâm mới thực hiện được 6 tiêu chí. Khó khăn lớn nhất nằm ở khâu giám sát, đánh giá kết quả sau tái thả, hay nói cách khác là xác định khả năng thích nghi, sinh tồn của động vật trong môi trường tự nhiên. Công việc này đòi hỏi thiết bị chuyên dụng, thời gian theo dõi dài và nguồn kinh phí lớn. Vì vậy, trung tâm đang đề xuất các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ nguồn lực để triển khai.

Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức (Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội) Nguyễn Đình Văn cho biết, trước đây, quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực săn bắt, buôn bán động vật hoang dã chưa rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thực thi.

Hiện nay, các chế tài đã được hoàn thiện, chặt chẽ hơn. Theo Điều 21, 22, 23 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và Điều 244 Bộ luật Hình sự (sửa đổi năm 2025), về tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, cá nhân vi phạm ở khung cơ bản có thể bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Vì vậy, người dân cần nói không với mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã và kịp thời tố giác vi phạm.

Bảo tồn chim hồng hoàng không thể chỉ trông chờ vào hoạt động cứu hộ sau khi động vật bị săn bắt mà cần kết hợp đồng bộ giữa ngăn chặn vi phạm, chăm sóc các cá thể được giải cứu, nghiên cứu ứng dụng công nghệ và giám sát hiệu quả sau tái thả. Những nỗ lực của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội với việc chăm sóc 23 cá thể chim hồng hoàng và từng bước tiếp cận phương pháp bảo tồn hiện đại là hướng đi thiết thực.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã, trong đó có chim hồng hoàng, trước những mối đe dọa của nạn săn bắt và buôn bán trái phép là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, ngành, địa phương và của mỗi người dân. Mỗi hành động không tiếp tay cho việc săn bắt, buôn bán động vật hoang dã sẽ góp phần giữ gìn đa dạng sinh học và bảo vệ những loài động vật quý hiếm của Việt Nam.