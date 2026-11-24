Hà Nội: Nổ lớn trên phố Nguyễn Văn Tuyết, nhiều người bị thương
Lực lượng công an đang phong toả hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa).
Sáng 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội.
Theo người dân gần hiện trường, tiếng nổ chát chúa như bom, nhiều nhà bên cạnh rung lắc, ít giây sau là hiện trường tan hoang, cửa kính vỡ vụn, đồ đạc bị hất tung văng khắp vỉa hè.
Tại hiện trường, nhiều nạn nhân nằm bất động, trên người đầy thương tích. Nhân chứng cho biết, nhiều người bị thương nặng đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.
Công tác cứu nạn, cứu hộ đang được thực hiện rất khẩn trương.
Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.
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Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ha-noi-no-lon-tren-pho-nguyen-van-tuyet-co-nguoi-bi-thuong-ar1053334.html