Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết. (Video: Người dân cung cấp)

Sáng 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội.

Theo người dân gần hiện trường, tiếng nổ chát chúa như bom, nhiều nhà bên cạnh rung lắc, ít giây sau là hiện trường tan hoang, cửa kính vỡ vụn, đồ đạc bị hất tung văng khắp vỉa hè.

Nhiều đồ đạc, tài sản bị hất tung, hư hỏng sau vụ nổ lớn.

Tại hiện trường, nhiều nạn nhân nằm bất động, trên người đầy thương tích. Nhân chứng cho biết, nhiều người bị thương nặng đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Công tác cứu nạn, cứu hộ đang được thực hiện rất khẩn trương.

Rất đông người theo dõi tại hiện trường.

Nhiều xe của lực lượng chức năng được đưa tới hiện trường.

Người bị thương trong vụ nổ được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

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Minh Tuệ