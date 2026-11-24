Vụ nổ lớn trên phố Nguyễn Văn Tuyết sáng 24/11.

Vụ nổ xảy ra tại số nhà 168 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa. Người dân sống tại cho biết, khu vực này có nhiều nhà hàng nên khả năng cao là nổ bình ga. Sau tiếng nổ lớn, nhiều cửa kính các nhà chung quang nứt vỡ.

Chị N.T.L. sống gần khu vực cho biết: "Tôi đang nằm ở nhà thì thấy 1 tiếng nổ rất lớn nghe như tiếng sấm nhưng trời không mưa. Tôi chạy ra ngoài ban công nhìn thì thấy cảnh tượng tan hoang, nhiều cây cối cũng gãy gập, có các mảnh kính vương vãi. Lực lượng chức năng có mặt rất nhanh. Một lúc sau, rất nhiều xe cứu thương đến".

Anh H.C.C. cũng chia sẻ: "Lúc đầu nghe tiếng nổ to tôi cũng chưa biết là nổ ở đâu, xong thấy nhiều người hô hoán mới biết là ở phố Nguyễn Văn Tuyết. Tôi ở cách đó khoảng 300m vẫn nghe được tiếng nổ rất lớn, sau đó còi hú của các xe cứu nạn, cứu hộ và xe cấp cứu đến liên tục".

Nhiều hình ảnh cũng được người dân chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy có nhiều người bị thương nằm la liệt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi nhận được thông báo về vụ nổ, Trung tâm Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố đã huy động xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các khu vực 10,2,9,11,13 lập tức đến hiện trường.

Qua xác minh từ người báo cháy, có nhiều người bị thương, lực lượng đã liên hệ Bệnh viện Công an thành phố và các bệnh viện lân cận, ban chỉ huy quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Fast Angel cùng tham gia cứu nạn cứu hộ.

Ngoài ra, yêu cầu chi viện lực lượng phòng PK02E kèm chó nghiệp vụ, phòng PC08 hỗ trợ giao thông.

Hiện công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được thực hiện.