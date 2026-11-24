Camera an ninh ghi lại vụ nổ lớn trên đường Nguyễn Văn Tuyết ở Hà Nội Hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ nổ lớn sáng 24/11 trên đường Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội). Vụ nổ khiến nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Sáng 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội.

Nhiều đồ đạc, tài sản bị hất tung, hư hỏng sau vụ nổ lớn.

Theo người dân gần hiện trường, tiếng nổ chát chúa như bom, nhiều nhà bên cạnh rung lắc, ít giây sau là hiện trường tan hoang, cửa kính vỡ vụn, đồ đạc bị hất tung văng khắp vỉa hè.

Nhiều xe của lực lượng chức năng được đưa tới hiện trường, người bị thương trong vụ nổ được đưa đi cấp cứu. Rất đông người dân theo dõi ở khu vực xung quanh.

Hiện trường ghi nhận nạn nhân nằm bất động, trên người đầy thương tích.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.