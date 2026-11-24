Tại hiện trường, một ngôi nhà bị sập, nhiều vật dụng trong nhà và biển hiệu của các cửa hàng xung quanh bị gãy, đổ, khiến giao thông qua khu vực tắc nghẽn. Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng nhanh chóng được điều động đến hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: PHẠM HIỂN

Anh Phạm Duy Hiển (sinh năm 1987, trú tại TP Hà Nội) có mặt gần hiện trường khi xảy ra vụ việc, cho rằng nguyên nhân có thể do bình gas phát nổ.

Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ việc.