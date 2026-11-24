Sức ép từ vụ nổ khiến khoảng 10 ngôi nhà liền kề và phía đối diện, cách hiện trường khoảng 10m, bị ảnh hưởng. Nhiều cửa cuốn bung khỏi khung, mái nhà đổ sập. Mảnh vỡ văng khắp đoạn đường dài hơn 20m, nhiều xe máy đổ rạp trên mặt đường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát phối hợp với người dân tiếp cận khu vực đổ nát, tìm kiếm và đưa những người bị thương ra ngoài.

Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội).

Nhiều người dân sống cách hiện trường khoảng 100m, cũng cảm thấy vụ nổ làm rung chuyển cả nhà. “Nghe tiếng nổ lớn, tôi vội chạy ra ngoài kiểm tra thì thấy nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, người bị thương nằm giữa đống đổ nát”, anh Nguyễn Văn Tám - ở gần hiện trường cho hay.

Chính quyền địa phương cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết xảy ra vào sáng cùng ngày. Về số người thương vong và nguyên nhân dẫn tới vụ việc, nhà chức trách chưa công bố.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm cứu nạn, giải quyết sự việc, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Phố Nguyễn Văn Tuyết thuộc phường Đống Đa, Hà Nội, là tuyến phố dài khoảng 840m. Phố kết nối với đường Tây Sơn và phố Yên Lãng. Ngày 18/1/2025, tại đây chính thức khai trương phố ẩm thực, tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, cà phê.