Theo thông tin ban đầu, hồi 8h06 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo về vụ nổ nghi do khí gas tại số 168 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy 114 đã điều động 9 xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2, 9, 10, 11 và 13 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Qua xác minh thông tin ban đầu từ người báo cháy, vụ nổ khiến nhiều người bị thương.

Lực lượng chức năng đã liên hệ Bệnh viện Công an TP Hà Nội, các bệnh viện lân cận, Ban Chỉ huy quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô và lực lượng cấp cứu Fast Angel để phối hợp hỗ trợ.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu nạn, cứu hộ.

Hiện chưa có thông tin chính thức về số người bị thương. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.