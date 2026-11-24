Hiện trường vụ nổ. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Thông tin ban đầu, hồi 8 giờ 6 phút cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về vụ nghi nổ bình gas tại địa chỉ trên. Đáng chú ý, đây là tuyến phố ẩm thực thứ 3 của Hà Nội, hoạt động từ tháng 1/2025.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã huy động 10 phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc các khu vực 2, 9, 10, 11 và 13 đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Do thông tin ban đầu từ người báo cháy cho biết có nhiều người bị thương, lực lượng chức năng đã liên hệ với Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội, các bệnh viện lân cận, lực lượng quân sự và các đơn vị cấp cứu để phối hợp cứu hộ, cấp cứu nạn nhân.

Công an thành phố Hà Nội cũng yêu cầu chi viện lực lượng chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm nạn nhân, huy động lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ phân luồng, bảo đảm giao thông phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Anh Lê Tiến Dũng, hộ kinh doanh trên phố xác nhận hiện trường vụ nổ có người bị thương, nhà bị sập, nhiều mảnh kính vỡ văng ra xung quanh, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Phóng viên TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.