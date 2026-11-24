Khoảng 8 giờ sáng nay (24/11), một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực 155 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội). (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các nhạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo ghi nhận, các xe cứu nạn, cứu thương ra vào khu vực hiện trường. Thời điểm 8h30 ghi nhận có ba người được khiêng ra. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Một số thông tin cho thấy nguyên nhân vụ việc có thể do bình gas phát nổ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hiện, công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai. Thông tin từ hiện trường cho thấy có khoảng 9 người thương vong. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Lực lượng chức năng tiếp tục công tác cứu hộ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Lực lượng chức năng tiếp tục công tác cứu hộ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Dãy nhà phía sau hiện trường bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Dãy nhà phía sau hiện trường bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)