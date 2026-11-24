Theo thông tin từ người dân khu vực, khoảng 8 giờ sáng 24/11 họ bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn tại khu nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sức công phá mạnh của vụ nổ khiến một công trình bị sập, nhiều vật liệu xây dựng, mảnh kính vỡ và gạch vữa văng ra khu vực xung quanh.

Hiện trường xảy ra vụ nổ.

Thông tin ban đầu về vụ nổ, lãnh đạo UBND phường Đống Đa xác nhận cơ quan chức năng đang làm rõ vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết xảy ra vào sáng cùng ngày. Vụ nổ có ít người bị thương, trong đó có người đi đường và có người được xác định bị thương nặng.

Hiện số lượng người bị thương và thiệt hại cụ thể hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Cấu kiện nhà bị đỏ sập sau vụ nổ.

Người bị thương được chuyển đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra các lực lượng chức năng đã đến hiện trường cứu hộ cứu nạn, hiện lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo một số người dân sinh sống gần hiện trường nghi ngờ vụ việc có thể xuất phát từ sự cố nổ khí gas. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.