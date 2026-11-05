Hà Nội: Niêm phong mẫu thịt lợn có dấu hiệu bất thường tại Trường mầm non Phương Liệt

Ngày 5/11, UBND phường Phương Liệt đã thông tin ban đầu về việc kiểm tra, xác minh phản ánh liên quan đến chất lượng thịt lợn được cung cấp cho bếp ăn bán trú Trường mầm non Phương Liệt.

Phường Phương Liệt đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xác minh, xử lý nghiêm túc và công khai thông tin tới phụ huynh, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối sức khỏe cho học sinh. Nguồn ảnh: UBND phường Phương Liệt

Theo thông tin từ phụ huynh, trong quá trình giám sát giao nhận thực phẩm tại trường ngày 4/11, một số người phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường. Phần thịt nạc mềm nhũn, kém đàn hồi; khi dùng tay ấn mạnh, miếng thịt có cảm giác bở, dễ nát. Bề mặt thịt cũng có màu sắc nhợt nhạt, khiến phụ huynh lo ngại về chất lượng nguyên liệu chế biến bữa ăn cho trẻ.

Trước sự việc, một số gia đình đã đến trường đón con về trong buổi trưa ngày 5/11, chờ cơ quan chức năng làm rõ.

Theo báo cáo của UBND phường Phương Liệt, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm theo thực đơn hằng ngày, Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường phát hiện lô thịt lợn do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay sau đó, tổ giám sát đã báo cáo hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế bằng lô thực phẩm khác bảo đảm chất lượng. Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ công tác kiểm tra.

Ban giám hiệu nhà trường cũng báo cáo sự việc tới UBND phường và các bộ phận chuyên môn. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường sau đó trực tiếp làm việc với nhà trường, đại diện đơn vị cung cấp và phụ huynh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Thịt lợn có biểu hiện bở, nhũn được phụ huynh ghi lại trong quá trình giám sát giao nhận thực phẩm tại Trường mầm non Phương Liệt. Ảnh cắt từ clip.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận nhà trường đã thực hiện quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn đầy đủ; đồng thời xuất trình hồ sơ pháp lý, hợp đồng và chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm theo quy định.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên hai mẫu thịt lợn đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khách quan và có cơ sở khoa học, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Theo thông tin được công bố, kết quả kiểm nghiệm dự kiến có vào ngày 16/11. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân sự việc../