THỂ THAO VÀ VĂN HÓA - LONGFORM

HÀ NỘI - NHỮNG SỰ KIỆN VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT ĐẶC SẮC CHÀO MỪNG NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM

TỪ NGÀY 17 ĐẾN 25/11/2026

Những điểm hẹn di sản, lễ hội, sân khấu, triển lãm và trải nghiệm tại Hà Nội trong dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Chọn một ngày trên trang lịch để xem tất cả chương trình trùng ngày, sau đó mở từng mục để đọc hướng dẫn tham dự.

09 ngày tra cứu19 mục chương trìnhChọn ngày · Xem sự kiện

LỊCH SỰ KIỆN · MỘT NGÀY, NHIỀU ĐIỂM HẸN

TRANG 01 · CHỌN NGÀY❖

Tháng 11 năm 2026

Chọn một ngày để xem chương trình. Con số bên dưới thể hiện số mục hoạt động có lịch trùng ngày, bao gồm sự kiện kéo dài.

Thứ Ba1702 hoạt động Thứ Tư1803 hoạt động Thứ Năm1902 hoạt động Thứ Sáu2002 hoạt động Thứ Bảy2108 hoạt động Chủ nhật2210 hoạt động Thứ Hai2306 hoạt động Thứ Ba2408 hoạt động Thứ Tư2502 hoạt động

Ngày đang chọn09 NGÀY · HÀ NỘI

TRANG 02 · CHỌN SỰ KIỆN CỦA NGÀY✦

Thứ Ba · THÁNG 11/2026 Ngày 17/11

02HOẠT ĐỘNG

Chọn chương trình để xem thời gian, địa điểm, nội dung và lưu ý trước khi đến.

01 Triển lãm – sáng tạo Sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca” ◷ 9h–12h và 14h–22h hằng ngày +

Tác phẩm sắp đặt âm thanh – ánh sáng sử dụng những bản ghi khoa học về tín hiệu giao tiếp của côn trùng và nhện trong kiến trúc Tháp nước Hàng Đậu.

Thời gian 14–25/11/2026

Địa điểm Tháp nước Hàng Đậu, Hà Nội

Vé / điều kiện Miễn phí

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Mỗi lượt tham quan khoảng 15 phút, dự kiến 20–30 người; nên đến sớm để tránh phải chờ.

02 Triển lãm – sáng tạo Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 Đang diễn ra +

Lễ hội “Thăng Long Kẻ Nghệ” có 150 hoạt động tại 5 cụm không gian, kết hợp thiết kế, mỹ thuật, di sản, thủ công, thực hành và trải nghiệm sáng tạo.

Thời gian 13–28/11/2026 · nhiều hoạt động theo lịch riêng

Địa điểm Chợ Đồng Xuân, phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và các không gian liên quan

Vé / điều kiện Theo từng hoạt động

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Lựa chọn trước cụm địa điểm; thời gian và điều kiện tham dự của từng hoạt động cần xem lịch riêng của Ban Tổ chức.

Thứ Tư · THÁNG 11/2026 Ngày 18/11

03HOẠT ĐỘNG

Chọn chương trình để xem thời gian, địa điểm, nội dung và lưu ý trước khi đến.

01 Di sản – cộng đồng Khai mạc trưng bày “Giữ trọn lòng son” ◷ 8h00 · giờ khai mạc +

Trưng bày những câu chuyện về tình yêu, tình cảm gia đình và sự hy sinh gắn với cuộc đời chiến sĩ yêu nước, cách mạng; có nội dung tương tác và tư liệu lịch sử.

Thời gian Thứ Tư, 18/11/2026

Địa điểm Di tích Nhà tù Hỏa Lò, số 1 phố Hỏa Lò, phường Cửa Nam

Vé / điều kiện Liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức

Nhóm hoạt động Di sản – cộng đồng

Lưu ý trước khi đi: 8h là giờ khai mạc ngày 18/11, không phải giờ mở cửa cố định của trưng bày. Kiểm tra lịch đón khách trước khi đến.

02 Triển lãm – sáng tạo Sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca” ◷ 9h–12h và 14h–22h hằng ngày +

Tác phẩm sắp đặt âm thanh – ánh sáng sử dụng những bản ghi khoa học về tín hiệu giao tiếp của côn trùng và nhện trong kiến trúc Tháp nước Hàng Đậu.

Thời gian 14–25/11/2026

Địa điểm Tháp nước Hàng Đậu, Hà Nội

Vé / điều kiện Miễn phí

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Mỗi lượt tham quan khoảng 15 phút, dự kiến 20–30 người; nên đến sớm để tránh phải chờ.

03 Triển lãm – sáng tạo Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 Đang diễn ra +

Lễ hội “Thăng Long Kẻ Nghệ” có 150 hoạt động tại 5 cụm không gian, kết hợp thiết kế, mỹ thuật, di sản, thủ công, thực hành và trải nghiệm sáng tạo.

Thời gian 13–28/11/2026 · nhiều hoạt động theo lịch riêng

Địa điểm Chợ Đồng Xuân, phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và các không gian liên quan

Vé / điều kiện Theo từng hoạt động

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Lựa chọn trước cụm địa điểm; thời gian và điều kiện tham dự của từng hoạt động cần xem lịch riêng của Ban Tổ chức.

Thứ Năm · THÁNG 11/2026 Ngày 19/11

02HOẠT ĐỘNG

Chọn chương trình để xem thời gian, địa điểm, nội dung và lưu ý trước khi đến.

01 Triển lãm – sáng tạo Sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca” ◷ 9h–12h và 14h–22h hằng ngày +

Tác phẩm sắp đặt âm thanh – ánh sáng sử dụng những bản ghi khoa học về tín hiệu giao tiếp của côn trùng và nhện trong kiến trúc Tháp nước Hàng Đậu.

Thời gian 14–25/11/2026

Địa điểm Tháp nước Hàng Đậu, Hà Nội

Vé / điều kiện Miễn phí

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Mỗi lượt tham quan khoảng 15 phút, dự kiến 20–30 người; nên đến sớm để tránh phải chờ.

02 Triển lãm – sáng tạo Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 Đang diễn ra +

Lễ hội “Thăng Long Kẻ Nghệ” có 150 hoạt động tại 5 cụm không gian, kết hợp thiết kế, mỹ thuật, di sản, thủ công, thực hành và trải nghiệm sáng tạo.

Thời gian 13–28/11/2026 · nhiều hoạt động theo lịch riêng

Địa điểm Chợ Đồng Xuân, phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và các không gian liên quan

Vé / điều kiện Theo từng hoạt động

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Lựa chọn trước cụm địa điểm; thời gian và điều kiện tham dự của từng hoạt động cần xem lịch riêng của Ban Tổ chức.

Thứ Sáu · THÁNG 11/2026 Ngày 20/11

02HOẠT ĐỘNG

Chọn chương trình để xem thời gian, địa điểm, nội dung và lưu ý trước khi đến.

01 Triển lãm – sáng tạo Sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca” ◷ 9h–12h và 14h–22h hằng ngày +

Tác phẩm sắp đặt âm thanh – ánh sáng sử dụng những bản ghi khoa học về tín hiệu giao tiếp của côn trùng và nhện trong kiến trúc Tháp nước Hàng Đậu.

Thời gian 14–25/11/2026

Địa điểm Tháp nước Hàng Đậu, Hà Nội

Vé / điều kiện Miễn phí

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Mỗi lượt tham quan khoảng 15 phút, dự kiến 20–30 người; nên đến sớm để tránh phải chờ.

02 Triển lãm – sáng tạo Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 Đang diễn ra +

Lễ hội “Thăng Long Kẻ Nghệ” có 150 hoạt động tại 5 cụm không gian, kết hợp thiết kế, mỹ thuật, di sản, thủ công, thực hành và trải nghiệm sáng tạo.

Thời gian 13–28/11/2026 · nhiều hoạt động theo lịch riêng

Địa điểm Chợ Đồng Xuân, phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và các không gian liên quan

Vé / điều kiện Theo từng hoạt động

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Lựa chọn trước cụm địa điểm; thời gian và điều kiện tham dự của từng hoạt động cần xem lịch riêng của Ban Tổ chức.

Thứ Bảy · THÁNG 11/2026 Ngày 21/11

08HOẠT ĐỘNG

Chọn chương trình để xem thời gian, địa điểm, nội dung và lưu ý trước khi đến.

01 Di sản – cộng đồng Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội ◷ 7h dâng hương · 7h30–9h30 khai mạc +

Lễ khai mạc và diễu hành di sản gồm 18 khối, giới thiệu các giai đoạn lịch sử, truyền thống văn hóa và những giá trị sáng tạo của Thăng Long – Hà Nội.

Thời gian Thứ Bảy, 21/11/2026

Địa điểm Khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm

Vé / điều kiện Liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức

Nhóm hoạt động Di sản – cộng đồng

02 Triển lãm – sáng tạo Sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca” ◷ 9h–12h và 14h–22h hằng ngày +

Tác phẩm sắp đặt âm thanh – ánh sáng sử dụng những bản ghi khoa học về tín hiệu giao tiếp của côn trùng và nhện trong kiến trúc Tháp nước Hàng Đậu.

Thời gian 14–25/11/2026

Địa điểm Tháp nước Hàng Đậu, Hà Nội

Vé / điều kiện Miễn phí

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Mỗi lượt tham quan khoảng 15 phút, dự kiến 20–30 người; nên đến sớm để tránh phải chờ.

03 Sân khấu – âm nhạc “Đại tiệc Tam Sắc” – đêm diễn 21/11 ◷ 18h30 bắt đầu +

Ba trích đoạn: “Đào Tam xuân đề cờ” (Tuồng), “Thị Mầu lên chùa” (Chèo), “Cố sầu” (Cải lương).

Thời gian Thứ Bảy, 21/11/2026

Địa điểm Rạp Hồng Hà, 51A Đường Thành, Hà Nội

Vé / điều kiện Liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức

Nhóm hoạt động Sân khấu – âm nhạc

04 Sân khấu – âm nhạc Ba sân khấu biểu diễn quanh hồ Hoàn Kiếm ◷ Buổi sáng, chiều, tối +

Các chương trình nghệ thuật giới thiệu kịch, múa rối, xiếc, chèo, cải lương và hình thức biểu diễn đương đại tại ba sân khấu công cộng.

Thời gian 21–22/11/2026

Địa điểm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; Tượng đài Cảm Tử; khu vực Tràng Tiền Plaza – Hàng Khay

Vé / điều kiện Liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức

Nhóm hoạt động Sân khấu – âm nhạc

05 Sân khấu – âm nhạc Khai mạc Lễ hội Áo dài – “Hà Nội bốn mùa” ◷ Buổi tối +

Chương trình nghệ thuật khai mạc giới thiệu 9 bộ sưu tập áo dài của các nghệ nhân và nhà thiết kế.

Thời gian Thứ Bảy, 21/11/2026

Địa điểm Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng

Vé / điều kiện Liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức

Nhóm hoạt động Sân khấu – âm nhạc

06 Triển lãm – sáng tạo Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 Đang diễn ra +

Lễ hội “Thăng Long Kẻ Nghệ” có 150 hoạt động tại 5 cụm không gian, kết hợp thiết kế, mỹ thuật, di sản, thủ công, thực hành và trải nghiệm sáng tạo.

Thời gian 13–28/11/2026 · nhiều hoạt động theo lịch riêng

Địa điểm Chợ Đồng Xuân, phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và các không gian liên quan

Vé / điều kiện Theo từng hoạt động

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Lựa chọn trước cụm địa điểm; thời gian và điều kiện tham dự của từng hoạt động cần xem lịch riêng của Ban Tổ chức.

07 Di sản – cộng đồng Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội – không gian trải nghiệm Sắp diễn ra +

Bốn không gian trưng bày, giới thiệu áo dài, sản phẩm làng nghề, phụ kiện, thủ công và các thiết kế sáng tạo của sinh viên.

Thời gian 21–23/11/2026

Địa điểm Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm

Vé / điều kiện Chưa công bố mức phí từng hoạt động

Nhóm hoạt động Di sản – cộng đồng

Lưu ý trước khi đi: Lễ hội có phần trình diễn theo giờ riêng; xem chương trình mỗi ngày ở các thẻ bên dưới.

08 Triển lãm – sáng tạo Năm không gian văn hóa, triển lãm và trải nghiệm Sắp diễn ra +

Giới thiệu phố nghề, làng nghề, văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ, thực tế ảo VR/AR, triển lãm “Văn hóa Hà Nội – Tinh hoa hội tụ” và chủ đề thành phố vì hòa bình, sáng tạo.

Thời gian 21–24/11/2026

Địa điểm Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm; 45 Tràng Tiền; 93 Đinh Tiên Hoàng; Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm; 47 Hàng Dầu

Vé / điều kiện Chưa công bố chung

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Có năm điểm tham quan riêng. Nên chọn hai hoặc ba điểm ở gần nhau trong cùng một buổi.

Chủ nhật · THÁNG 11/2026 Ngày 22/11

10HOẠT ĐỘNG

Chọn chương trình để xem thời gian, địa điểm, nội dung và lưu ý trước khi đến.

01 Triển lãm – sáng tạo Sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca” ◷ 9h–12h và 14h–22h hằng ngày +

Tác phẩm sắp đặt âm thanh – ánh sáng sử dụng những bản ghi khoa học về tín hiệu giao tiếp của côn trùng và nhện trong kiến trúc Tháp nước Hàng Đậu.

Thời gian 14–25/11/2026

Địa điểm Tháp nước Hàng Đậu, Hà Nội

Vé / điều kiện Miễn phí

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Mỗi lượt tham quan khoảng 15 phút, dự kiến 20–30 người; nên đến sớm để tránh phải chờ.

02 Sân khấu – âm nhạc “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” – Nhà hát Tuổi trẻ ◷ 20h00 +

Vở kịch được biểu diễn trong tuần hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam; Nhà hát công bố chính sách giảm 20% giá vé đối với các suất diễn trong chương trình.

Thời gian Chủ nhật, 22/11/2026

Địa điểm Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, 11 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng

Vé / điều kiện Giảm 20% giá vé niêm yết

Nhóm hoạt động Sân khấu – âm nhạc

Lưu ý trước khi đi: Đây là suất diễn có vé giảm giá, không phải vé miễn phí.

03 Sân khấu – âm nhạc Ba sân khấu biểu diễn quanh hồ Hoàn Kiếm ◷ Buổi sáng, chiều, tối +

Các chương trình nghệ thuật giới thiệu kịch, múa rối, xiếc, chèo, cải lương và hình thức biểu diễn đương đại tại ba sân khấu công cộng.

Thời gian 21–22/11/2026

Địa điểm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; Tượng đài Cảm Tử; khu vực Tràng Tiền Plaza – Hàng Khay

Vé / điều kiện Chưa công bố mức phí từng hoạt động

Nhóm hoạt động Sân khấu – âm nhạc

Lưu ý trước khi đi: Chưa có bảng chia giờ chi tiết cho từng sân khấu; không nên đến dựa trên một giờ diễn suy đoán.

04 Di sản – cộng đồng Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội ◷ Buổi sáng +

Hoạt động diễu hành dự kiến có khoảng 1.300 người, trong đó có nội dung xác lập kỷ lục về số lượng nam giới mặc áo dài.

Thời gian Chủ nhật, 22/11/2026

Địa điểm Khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vé / điều kiện Liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức

Nhóm hoạt động Di sản – cộng đồng

05 Điện ảnh Tuần phim miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ◷ Tối 22, tối 23; sáng và chiều 24/11 +

Chiếu phim phục vụ công chúng trong Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Thời gian 22–24/11/2026 · các suất chiếu tại rạp

Địa điểm Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa

Vé / điều kiện Miễn phí · nhận vé theo thông báo của rạp

Nhóm hoạt động Điện ảnh

06 Di sản – cộng đồng Đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” ◷ Buổi sáng +

Chương trình giao lưu, đồng diễn áo dài, hoạt động cộng đồng và phần giới thiệu văn hóa áo dài dành cho phụ nữ Thủ đô.

Thời gian Chủ nhật, 22/11/2026

Địa điểm Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng

Vé / điều kiện Liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức

Nhóm hoạt động Di sản – cộng đồng

Lưu ý trước khi đi: Diễn ra cùng buổi sáng với hoạt động diễu hành tại hồ Hoàn Kiếm nhưng ở địa điểm khác.

07 Sân khấu – âm nhạc Chung kết thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống – Hơi thở đương đại” ◷ Buổi tối +

Chung kết giới thiệu các bộ sưu tập thiết kế áo dài do sinh viên từ các trường đại học ở Hà Nội thực hiện.

Thời gian Chủ nhật, 22/11/2026

Địa điểm Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng

Vé / điều kiện Liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức

Nhóm hoạt động Sân khấu – âm nhạc

08 Triển lãm – sáng tạo Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 Đang diễn ra +

Lễ hội “Thăng Long Kẻ Nghệ” có 150 hoạt động tại 5 cụm không gian, kết hợp thiết kế, mỹ thuật, di sản, thủ công, thực hành và trải nghiệm sáng tạo.

Thời gian 13–28/11/2026 · nhiều hoạt động theo lịch riêng

Địa điểm Chợ Đồng Xuân, phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và các không gian liên quan

Vé / điều kiện Theo từng hoạt động

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Lựa chọn trước cụm địa điểm; thời gian và điều kiện tham dự của từng hoạt động cần xem lịch riêng của Ban Tổ chức.

09 Di sản – cộng đồng Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội – không gian trải nghiệm Sắp diễn ra +

Bốn không gian trưng bày, giới thiệu áo dài, sản phẩm làng nghề, phụ kiện, thủ công và các thiết kế sáng tạo của sinh viên.

Thời gian 21–23/11/2026

Địa điểm Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm

Vé / điều kiện Theo từng hoạt động

Nhóm hoạt động Di sản – cộng đồng

Lưu ý trước khi đi: Lễ hội có phần trình diễn theo giờ riêng; xem chương trình mỗi ngày ở các thẻ bên dưới.

10 Triển lãm – sáng tạo Năm không gian văn hóa, triển lãm và trải nghiệm Sắp diễn ra +

Giới thiệu phố nghề, làng nghề, văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ, thực tế ảo VR/AR, triển lãm “Văn hóa Hà Nội – Tinh hoa hội tụ” và chủ đề thành phố vì hòa bình, sáng tạo.

Thời gian 21–24/11/2026

Địa điểm Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm; 45 Tràng Tiền; 93 Đinh Tiên Hoàng; Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm; 47 Hàng Dầu

Vé / điều kiện Chưa công bố chung

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Có năm điểm tham quan riêng. Nên chọn hai hoặc ba điểm ở gần nhau trong cùng một buổi.

Thứ Hai · THÁNG 11/2026 Ngày 23/11

06HOẠT ĐỘNG

Chọn chương trình để xem thời gian, địa điểm, nội dung và lưu ý trước khi đến.

01 Triển lãm – sáng tạo Sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca” ◷ 9h–12h và 14h–22h hằng ngày +

Tác phẩm sắp đặt âm thanh – ánh sáng sử dụng những bản ghi khoa học về tín hiệu giao tiếp của côn trùng và nhện trong kiến trúc Tháp nước Hàng Đậu.

Thời gian 14–25/11/2026

Địa điểm Tháp nước Hàng Đậu, Hà Nội

Vé / điều kiện Miễn phí

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Mỗi lượt tham quan khoảng 15 phút, dự kiến 20–30 người; nên đến sớm để tránh phải chờ.

02 Điện ảnh · Có mốc giờ công bố Tuần phim miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ◷ Tối 22, tối 23; sáng và chiều 24/11 +

Chiếu phim phục vụ công chúng trong Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Thời gian 22–24/11/2026 · các suất chiếu tại rạp

Địa điểm Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa

Vé / điều kiện Miễn phí · nhận vé theo thông báo của rạp

Nhóm hoạt động Điện ảnh

03 Sân khấu – âm nhạc Bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội ◷ Buổi tối +

Chương trình bế mạc và trình diễn các bộ sưu tập áo dài theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

Thời gian Thứ Hai, 23/11/2026

Địa điểm Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng

Vé / điều kiện Liên hệ Ban tổ chức

Nhóm hoạt động Sân khấu – âm nhạc

04 Triển lãm – sáng tạo Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 Đang diễn ra +

Lễ hội “Thăng Long Kẻ Nghệ” có 150 hoạt động tại 5 cụm không gian, kết hợp thiết kế, mỹ thuật, di sản, thủ công, thực hành và trải nghiệm sáng tạo.

Thời gian 13–28/11/2026 · nhiều hoạt động theo lịch riêng

Địa điểm Chợ Đồng Xuân, phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và các không gian liên quan

Vé / điều kiện Theo từng hoạt động

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Lựa chọn trước cụm địa điểm; thời gian và điều kiện tham dự của từng hoạt động cần xem lịch riêng của Ban Tổ chức.

05 Di sản – cộng đồng Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội – không gian trải nghiệm Sắp diễn ra +

Bốn không gian trưng bày, giới thiệu áo dài, sản phẩm làng nghề, phụ kiện, thủ công và các thiết kế sáng tạo của sinh viên.

Thời gian 21–23/11/2026

Địa điểm Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm

Vé / điều kiện Chưa công bố mức phí từng hoạt động

Nhóm hoạt động Di sản – cộng đồng

Lưu ý trước khi đi: Lễ hội có phần trình diễn theo giờ riêng; xem chương trình mỗi ngày ở các thẻ bên dưới.

06 Triển lãm – sáng tạo Năm không gian văn hóa, triển lãm và trải nghiệm Sắp diễn ra +

Giới thiệu phố nghề, làng nghề, văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ, thực tế ảo VR/AR, triển lãm “Văn hóa Hà Nội – Tinh hoa hội tụ” và chủ đề thành phố vì hòa bình, sáng tạo.

Thời gian 21–24/11/2026

Địa điểm Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm; 45 Tràng Tiền; 93 Đinh Tiên Hoàng; Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm; 47 Hàng Dầu

Vé / điều kiện Chưa công bố chung

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Có năm điểm tham quan riêng. Nên chọn hai hoặc ba điểm ở gần nhau trong cùng một buổi.

Thứ Ba · THÁNG 11/2026 Ngày 24/11

08HOẠT ĐỘNG

Chọn chương trình để xem thời gian, địa điểm, nội dung và lưu ý trước khi đến.

01 Lễ kỷ niệm Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ◷ 9h00 · dự kiến +

Lễ kỷ niệm dấu mốc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946. Dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Thời gian Thứ Ba, 24/11/2026

Địa điểm Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội

Vé / điều kiện

Nhóm hoạt động Lễ kỷ niệm

02 Triển lãm – sáng tạo Sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca” ◷ 9h–12h và 14h–22h hằng ngày +

Tác phẩm sắp đặt âm thanh – ánh sáng sử dụng những bản ghi khoa học về tín hiệu giao tiếp của côn trùng và nhện trong kiến trúc Tháp nước Hàng Đậu.

Thời gian 14–25/11/2026

Địa điểm Tháp nước Hàng Đậu, Hà Nội

Vé / điều kiện Miễn phí

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Mỗi lượt tham quan khoảng 15 phút, dự kiến 20–30 người; nên đến sớm để tránh phải chờ.

03 Sân khấu – âm nhạc “Đại tiệc Tam Sắc” – đêm diễn 24/11 ◷ 18h30 bắt đầu +

Ba trích đoạn: “Đào Tam xuân đề cờ” (Tuồng), “Súy Vân giả dại” (Chèo), “An tư công chúa” (Cải lương).

Thời gian Thứ Ba, 24/11/2026

Địa điểm Rạp Hồng Hà, 51A Đường Thành, Hà Nội

Vé / điều kiện Có thông tin mua vé từ đơn vị tổ chức

Nhóm hoạt động Sân khấu – âm nhạc

Lưu ý trước khi đi: Khác chương trình ngày 21/11 ở phần Chèo và Cải lương; cần chọn đúng đêm khi mua vé.

04 Sân khấu – âm nhạc · Có mốc giờ công bố Đại nhạc hội “Muôn sắc Việt Nam” tại Mỹ Đình ◷ 20h00 +

Chương trình nghệ thuật chủ đề “Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp”, quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Thời gian Thứ Ba, 24/11/2026

Địa điểm Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội

Vé / điều kiện Vé miễn phí · phải đăng ký

Nhóm hoạt động Sân khấu – âm nhạc

05 Điện ảnh Tuần phim miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ◷ Tối 22, tối 23; sáng và chiều 24/11 +

Chiếu phim phục vụ công chúng trong Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Thời gian 22–24/11/2026 · các suất chiếu tại rạp

Địa điểm Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa

Vé / điều kiện Miễn phí · nhận vé theo thông báo của rạp

Nhóm hoạt động Điện ảnh

06 Triển lãm – sáng tạo Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 Đang diễn ra +

Lễ hội “Thăng Long Kẻ Nghệ” có 150 hoạt động tại 5 cụm không gian, kết hợp thiết kế, mỹ thuật, di sản, thủ công, thực hành và trải nghiệm sáng tạo.

Thời gian 13–28/11/2026 · nhiều hoạt động theo lịch riêng

Địa điểm Chợ Đồng Xuân, phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và các không gian liên quan

Vé / điều kiện Theo từng hoạt động

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Lựa chọn trước cụm địa điểm; thời gian và điều kiện tham dự của từng hoạt động cần xem lịch riêng của Ban Tổ chức.

07 Tham quan Năm bảo tàng tại Hà Nội được miễn phí tham quan Sắp diễn ra +

Năm bảo tàng tại Hà Nội thuộc danh mục miễn phí tham quan nhân Ngày Văn hóa Việt Nam theo quy định của Bộ Tài chính.

Thời gian Thứ Ba, 24/11/2026

Địa điểm Bảo tàng Dân tộc học VN; Lịch sử quốc gia; Mỹ thuật VN; Phụ nữ VN; Lịch sử Quân sự VN

Vé / điều kiện Miễn phí tham quan trong ngày 24/11

Nhóm hoạt động Tham quan

Lưu ý trước khi đi: Miễn phí tham quan không có nghĩa miễn phí mọi dịch vụ kèm theo; xem giờ mở cửa riêng từng bảo tàng.

08 Triển lãm – sáng tạo Năm không gian văn hóa, triển lãm và trải nghiệm Sắp diễn ra +

Giới thiệu phố nghề, làng nghề, văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ, thực tế ảo VR/AR, triển lãm “Văn hóa Hà Nội – Tinh hoa hội tụ” và chủ đề thành phố vì hòa bình, sáng tạo.

Thời gian 21–24/11/2026

Địa điểm Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm; 45 Tràng Tiền; 93 Đinh Tiên Hoàng; Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm; 47 Hàng Dầu

Vé / điều kiện Liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Có năm điểm tham quan riêng. Nên chọn hai hoặc ba điểm ở gần nhau trong cùng một buổi.

Thứ Tư · THÁNG 11/2026 Ngày 25/11

02HOẠT ĐỘNG

Chọn chương trình để xem thời gian, địa điểm, nội dung và lưu ý trước khi đến.

01 Triển lãm – sáng tạo Sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca” ◷ 9h–12h và 14h–22h hằng ngày +

Tác phẩm sắp đặt âm thanh – ánh sáng sử dụng những bản ghi khoa học về tín hiệu giao tiếp của côn trùng và nhện trong kiến trúc Tháp nước Hàng Đậu.

Thời gian 14–25/11/2026

Địa điểm Tháp nước Hàng Đậu, Hà Nội

Vé / điều kiện Miễn phí

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Mỗi lượt tham quan khoảng 15 phút, dự kiến 20–30 người; nên đến sớm để tránh phải chờ.

02 Triển lãm – sáng tạo Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 Đang diễn ra +

Lễ hội “Thăng Long Kẻ Nghệ” có 150 hoạt động tại 5 cụm không gian, kết hợp thiết kế, mỹ thuật, di sản, thủ công, thực hành và trải nghiệm sáng tạo.

Thời gian 13–28/11/2026 · nhiều hoạt động theo lịch riêng

Địa điểm Chợ Đồng Xuân, phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và các không gian liên quan

Vé / điều kiện Theo từng hoạt động

Nhóm hoạt động Triển lãm – sáng tạo

Lưu ý trước khi đi: Lựa chọn trước cụm địa điểm; thời gian và điều kiện tham dự của từng hoạt động cần xem lịch riêng của Ban Tổ chức.

Nếu chọn ngày không phản hồi, danh sách các ngày vẫn xuất hiện trong trang phải để bạn tra cứu và mở từng sự kiện.

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1 · Đối chiếu giờ diễn

“Buổi sáng”, “buổi tối” chưa phải giờ bắt đầu cụ thể. Những hoạt động nhiều ngày có thể công bố lịch từng suất riêng.

2 · Kiểm tra vé

Vé miễn phí, vé mời, giá ưu đãi và vào cửa tự do là các hình thức khác nhau. Cần xem thông báo của từng đơn vị tổ chức.

3 · Chọn đúng địa điểm

Một lễ hội có thể trải trên nhiều địa điểm. Kiểm tra địa chỉ, điều kiện vào cửa và giao thông trước khi đến.

THỰC HIỆN

TƯ LIỆU SỰ KIỆNCMAP; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; cơ quan quản lý địa phương; BTC các chương trình.

THIẾT KẾ, TRÌNH BÀYHUY THÔNG

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