Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trục không gian Quốc lộ 1A qua địa bàn Thành phố Hà Nội được khởi công từ tháng 5/2026 với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 36,3km, kéo dài từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua 18 xã, phường. Khi hoàn thành, tuyến có mặt cắt ngang rộng 90m và dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2027.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A có quy mô sử dụng đất khoảng 337,3ha. Để phục vụ dự án, công tác giải phóng mặt bằng hiện đang được triển khai tại nhiều khu vực dọc tuyến. Theo thống kê của chính quyền địa phương, có 5 khu tập thể cũ nằm trên địa bàn hai phường Kim Liên và Phương Liệt thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng.

Hiện chính quyền các phường đã báo cáo thành phố về việc xác định hệ số bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các khu tập thể cũ; đồng thời xác định mức độ thiệt hại và phương án bồi thường đối với những công trình bị thu hồi hoặc chỉ bị cắt xén một phần diện tích.

Trục không gian Quốc lộ 1A qua địa bàn Thành phố Hà Nội dài khoảng 36,3km, kéo dài từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua 18 xã, phường với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng đã được khởi công từ tháng 5/2026.

Khu tập thể H1 và H2 tại phường Kim Liên có phần diện tích nằm trong chỉ giới thu hồi đất. Đây là những khu nhà có vị trí tiếp giáp cả đường Giải Phóng và đường Trường Chinh.

Khu tập thể này được xây dựng và đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước, đến nay các tòa nhà hiện mang diện mạo cũ kỹ, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Giống như các khu tập thể khác ở Hà Nội, khi nhiều hộ dân đã cơi nới ban công, dựng thêm khung sắt, tạo thành những phần diện tích sử dụng bên ngoài căn hộ.

Những "chuồng cọp" san sát nhau tạo nên cảnh lộn xộn, mất mỹ quan đô thị.

Ghi nhận ở bên trong khu vực tầng 1, một phần diện tích của khu nhà 5 tầng được tận dụng làm nơi để ô tô, xe máy.

Không gian sinh hoạt bên trong các căn hộ cũng được mở rộng bằng cách tận dụng ban công và những khoảng trống sẵn có.

Trong khi đó, diện tích dành cho sinh hoạt chung và vui chơi của cư dân khá hạn chế.

Dọc đường Giải Phóng thuộc địa phận phường Phương Liệt nhiều khu tập thể cũ cũng nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Khu vực này có 4 khu tập thể dự kiến bị ảnh hưởng, gồm 3 khu nhà 5 tầng với tổng cộng 195 căn hộ và một khu nhà 2 tầng có 20 căn hộ.

Trong số đó, tập thể P2 Phương Liệt dự kiến bị thu hồi toàn bộ để phục vụ việc mở rộng Quốc lộ 1A.

Khu tập thể này đến nay cũng đã xuống cấp, nhiều mảng tường tại khu tập thể này đã có dấu hiệu nứt toác, bong tróc vôi vữa sau hàng chục năm sử dụng.

Bên trong khu nhà, nhiều hộ dân tận dụng ban công, hành lang và khoảng không phía trước căn hộ để sinh hoạt. Bên cạnh đó, hệ thống dây điện, dây cáp giăng mắc giữa các công trình, tạo nên không gian sinh hoạt chật hẹp.

Trong ảnh là khu tập thể lắp máy số 10, nằm tại đầu ngõ 208 Giải Phóng, một phần diện tích của nhà C2 cũng thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng.

Tương tự với các khu tập thể khác, các căn hộ tại đây có diện tích nhỏ, nhiều gia đình đã cơi nới ban công để tăng thêm không gian sử dụng.

Dãy 10 thuộc khu tập thể xếp dỡ đường sắt cũng có một phần diện tích dự kiến bị thu hồi. Theo người dân, khu nhà hai tầng này được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1990.

Công trình có lối cầu thang bố trí ở đầu hồi, hành lang tầng hai hiện được các hộ tận dụng để dựng xe máy, xe đạp. Sau nhiều năm sử dụng, một số vị trí trên tường bao xuất hiện tình trạng bong tróc, nấm mốc.

Bên trong, không gian sinh hoạt tại đây cũng mang dấu ấn của những khu nhà tập thể được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước.