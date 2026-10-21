Hà Nội: Những bệnh nhân đầu tiên được hỗ trợ chi phí phẫu thuật tật khúc xạ

Tạo cơ hội cải thiện thị lực cho người trẻ

Thực hiện điểm a, b, c, đ, e khoản 1 Điều 17 Luật Thủ đô, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND, quy định nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực dành cho người dân Thủ đô.

Một trong các chính sách quan trọng của Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND là hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ. Theo đó, từ ngày 1-7-2026, người dân từ đủ 18 đến 35 tuổi, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại Hà Nội và mắc cận thị từ 3 đi-ốp trở lên sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ bằng Laser Excimer (1 mắt) khi thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hà Nội.

Mức hỗ trợ cụ thể theo mức giá dịch vụ do cơ quan có thẩm quyền quy định tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý nhân với số lượng dịch vụ thực tế phẫu thuật.

Các bệnh nhân đầu tiên thuộc đối tượng ưu đãi được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội phẫu thuật thành công ngày 21-10. Ảnh: Bệnh viện Mắt Hà Nội

Trong thực tế, đối với những người cận thị từ 3 đi-ốp trở lên, việc học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày gần như phụ thuộc hoàn toàn vào kính, gây nhiều bất tiện trong cuộc sống, hoạt động thể thao và cả chất lượng thị giác.

Đây là lần đầu tiên, chi phí phẫu thuật khúc xạ được thành phố Hà Nội hỗ trợ thông qua chính sách an sinh xã hội, tạo cơ hội rất tốt cho nhiều người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn muốn thực hiện phẫu thuật.

Từ khi triển khai Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND, Bệnh viện Mắt Hà Nội ghi nhận có 588 người dân thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đăng ký tham gia chương trình. Các bác sĩ đã tiếp nhận, tư vấn cho 657 trường hợp, thăm khám cho 404 trường hợp.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết, ngày 21-10, đã có 3 bệnh nhân đầu tiên được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng Laser Excimer thành công. Với phương pháp phẫu thuật này, bệnh nhân không phải lưu trú lại bệnh viện mà có thể ra về sau 2-3 giờ sau phẫu thuật.

Thời gian qua, để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND, Bệnh viện Mắt Hà Nội đã phổ biến và tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế trong toàn cơ quan về các quy định của Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND và các văn bản hướng dẫn liên quan; quy trình tiếp nhận, tư vấn, khám sàng lọc, khám chuyên sâu và chỉ định phẫu thuật điều trị tật khúc xạ; quy trình xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách.

Đồng thời, Bệnh viện đã chủ động lồng ghép nội dung triển khai chính sách điều trị tật khúc xạ theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND vào các chương trình tập huấn chuyên môn về phòng, chống mù lòa dành cho cán bộ y tế các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Để người dân thuộc đối tượng hưởng ưu đãi biết đến chính sách nhân văn này, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Mắt Hà Nội cũng đẩy mạnh truyền thông về điều kiện tham gia chương trình, quy trình khám sàng lọc, tư vấn và hướng dẫn người dân đăng ký tham gia.

Bệnh viện tổ chức nhiều hình thức tiếp nhận và tư vấn, gồm tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, tin nhắn trên các nền tảng trực tuyến và tiếp nhận đăng ký trực tuyến; bố trí nhân lực thực hiện tư vấn, giải đáp các nội dung liên quan đến chương trình; hướng dẫn người dân về điều kiện tham gia, quy trình khám chuyên sâu, hồ sơ cần chuẩn bị và các bước thực hiện tiếp theo.

Cùng với đó, Bệnh viện đã xây dựng quy trình tiếp nhận, khám sàng lọc, khám chuyên sâu, tư vấn và phẫu thuật cho người dân thuộc diện tham gia chương trình. Đồng thời, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất, đầu tư bổ sung hệ thống dao vi phẫu (Microkeratome) phục vụ phẫu thuật…

Tháo gỡ vướng mắc trong xác định đối tượng thụ hưởng

Để xác định đối tượng được hưởng ưu đãi, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tịnh cho biết, với những người có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội sẽ căn cứ vào căn cước công dân. Với trường hợp tạm trú thì phải có xác nhận của cơ quan Công an.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn sàng lọc cho bệnh nhân. Ảnh: PV

Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về căn cứ xác định thời điểm bắt đầu tạm trú, cách tính đủ 12 tháng và xử lý đối với các trường hợp thay đổi địa điểm, gián đoạn hoặc có nhiều thông tin đăng ký cư trú.

Vì vậy, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội mong muốn sớm có hướng dẫn cụ thể về căn cứ và phương thức xác định chính xác đối tượng được thụ hưởng chính sách của Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND, đặc biệt đối với các trường hợp có thông tin cư trú, tạm trú thay đổi, không liên tục hoặc khó xác minh, nhằm bảo đảm việc rà soát, xác nhận đối tượng được thực hiện thống nhất, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi của người dân.

Những ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện thành công là sự nỗ lực của Bệnh viện Mắt Hà Nội trong việc đưa các chính sách đặc thù, vượt trội của Luật Thủ đô năm 2026 vào cuộc sống, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của một chính sách an sinh xã hội vì cộng đồng.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông để chính sách lan tỏa rộng rãi, giúp người dân nắm bắt được thông tin và kịp thời thụ hưởng chính sách, các cơ quan chức năng cần hướng dẫn cụ thể về việc xác định thời gian tạm trú để chương trình phát huy tối đa hiệu quả, giúp những người trẻ cải thiện thị lực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.