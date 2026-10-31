Hà Nội: Nhu cầu tuyển dụng lớn lao động lĩnh vực xây dựng, cơ khí

Nhu cầu tuyển dụng lớn

Ngày 31/10, tại Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Xây dựng - Cơ khí - Giao thông lần thứ 2 với hơn 8.000 chỉ tiêu tuyển dụng.

Quang cảnh khai mạc phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Xây dựng - Cơ khí - Giao thông lần thứ 2.

Phát biểu tại phiên giao dịch việc làm, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, năm 2026, Sở Nội vụ đã phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, UBND các xã, phường triển khai các giải pháp giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong 10 tháng đầu năm, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 183.249 lao động, đạt 107,16% kế hoạch. Mặc dù đã hoàn thành sớm kế hoạch giải quyết việc làm hơn 2 tháng, nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn rất lớn.

Trao hợp đồng cho lao động được ký tại phiên giao dịch việc làm.

Học sinh, sinh viên năm cuối các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Hà Nội đến tìm hiểu, tư vấn về thị trường lao động.

Hà Nội đang tập trung triển khai nhiều công trình, dự án đầu tư công, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình trọng điểm có quy mô lớn như đường Vành đai 4, Vành đai 2,5; các dự án cầu vượt sông Hồng như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát; dự án Khu đô thị thể thao Olympic...

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đặt ra nhu cầu ngày càng lớn về nhân lực trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí, giao thông và các ngành nghề kỹ thuật liên quan. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp, nhà thầu vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng, nhất là lao động có tay nghề, công nhân kỹ thuật và nhân lực đáp ứng yêu cầu thi công thực tế.

Theo ông Nguyễn Tây Nam, thực tiễn này đặt ra yêu cầu đối với cơ quan quản lý nhà nước phải chủ động hơn trong dự báo, nắm bắt nhu cầu nhân lực; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động; gắn đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động để bảo đảm nguồn nhân lực.

Trước đó, cuối tháng 8/2026, Sở Nội vụ đã tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Xây dựng - Cơ khí - Giao thông lần thứ nhất. Phiên giao dịch thu hút hơn 30 đơn vị tham gia với tổng nhu cầu 1.375 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động; khoảng 1.100 lượt học sinh, sinh viên, người lao động được tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động và phổ biến chính sách, pháp luật; Có 628 lượt người được tiếp xúc, trao đổi, phỏng vấn với nhà tuyển dụng và 235 người được doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ.

Kết quả trên cho thấy nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp lớn, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao.

Gần 8.000 chỉ tiêu tuyển dụng

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề lần thứ 2 được tổ chức với quy mô kết nối tiếp tục được mở rộng, hướng tới mục tiêu kết nối đúng nhu cầu, tuyển dụng thực chất và nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm.

Phiên giao dịch thu hút 33 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp, trong đó có gần 20 nhà thầu lớn, với hơn 8.000 chỉ tiêu việc làm. Bên cạnh đó, 15 trường đại học, cao đẳng, trung cấp khối kỹ thuật tham gia tư vấn học nghề, đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ tiếp cận các chính sách liên quan đến việc làm.

Clip anh Trần Lâm, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng và hợp tác với các trường nghề.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc tại phiên giao dịch cho thấy thị trường lao động đang có nhiều lựa chọn, với nhu cầu tuyển dụng lớn trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí và giao thông.

Em Phi Hữu Chiến, Khoa Công nghệ ô tô, Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội đang thực tập tại Nhà máy VinFast tại Hải Phòng và dự định sau khi ra trường sẽ làm việc tại đây với mức thu nhập ổn định.

Phi Hữu Chiến, Trường trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội tìm hiểu thông tin tuyển dụng các doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm chuyên đề.

Các trường cao đẳng, trung cấp giới thiệu về các ngành học, kết hợp với doanh nghiệp.

Trong khi đó, vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, Vũ Hoàng Anh đã tìm được cơ hội việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng.

Hoàng Anh cho biết, sau khi tìm hiểu thông tin tuyển dụng, em đặc biệt quan tâm đến vị trí kỹ thuật điện tử bởi công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Bên cạnh mức lương, Hoàng Anh cũng quan tâm đến môi trường làm việc, khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn và cơ hội tích lũy kinh nghiệm.

Trong khi người lao động cân nhắc lựa chọn công việc, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí và giao thông.

Đại diện một doanh nghiệp xây dựng cho biết, đơn vị cần tuyển nhiều vị trí, từ lao động phổ thông, công nhân có tay nghề đến nhân sự quản lý công trình. Đáng chú ý, doanh nghiệp chấp nhận tuyển cả người chưa có kinh nghiệm và tổ chức đào tạo sau khi tiếp nhận.

Người lao động và chuyên viên nhân sự trao đổi trực tiếp về vị trí việc làm.

Trình diễn kỹ năng nghề tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề.

Những công nghệ mới được trường nghề giới thiệu tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề.

Anh Phan Đức Minh Ngọc, nhân viên tuyển dụng của Vincons, cho biết đơn vị đã kết nối, tuyển dụng gần 200 lao động trong những ngày gần đây. Riêng tại phiên giao dịch việc làm lần này, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng khoảng 3.000 nhân sự.

Mức thu nhập dao động từ 14-48 triệu đồng/tháng, tùy vị trí, năng lực và kinh nghiệm. Mức lương khoảng 48 triệu đồng dành cho những vị trí đòi hỏi tay nghề cao, kinh nghiệm thực tế và khả năng quản lý, điều hành đội nhóm khoảng 20 công nhân trở lên.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực, doanh nghiệp triển khai nhiều kênh tuyển dụng, chú trọng giới thiệu nội bộ, mở rộng mạng lưới cộng tác viên và hợp tác với các đầu mối tuyển dụng.

Trong khi đó, anh Trần Lâm, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính cho biết, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng 500 lao động với mức thu nhập từ 15 triệu đồng đến hơn 30 triệu đồng/tháng. Theo doanh nghiệp, nguồn tuyển từ các trường trung cấp, cao đẳng có vai trò quan trọng, nhất là dịp cuối năm khi phải đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng.

Theo khảo sát của Sở Nội vụ Hà Nội, 32 doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí và giao thông có nhu cầu tuyển tổng cộng 7.965 lao động.

Đáng chú ý, có 6.145 vị trí có mức thu nhập từ 15 triệu đồng/tháng trở lên, chiếm 77,1% tổng nhu cầu. Đây chủ yếu là các vị trí quản lý, kỹ sư, kỹ thuật viên, chỉ huy và giám sát công trình.

Nhóm việc làm có thu nhập từ 10-15 triệu đồng/tháng có 1.274 chỉ tiêu, chiếm 16%, trong khi 487 vị trí có mức thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Sở Nội vụ xác định việc tổ chức phiên giao dịch việc làm không chỉ dừng ở một sự kiện kết nối tuyển dụng, mà cần trở thành hoạt động thường xuyên, có tính liên tục, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người lao động.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND các xã, phường, doanh nghiệp, nhà thầu và cơ sở đào tạo để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ đào tạo và giới thiệu việc làm.

Sở cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội và hệ thống Sàn giao dịch việc làm quốc gia, hướng tới xây dựng môi trường giao dịch trực tuyến cho người lao động và doanh nghiệp, liên thông dữ liệu về thị trường lao động.

Với nhu cầu tuyển dụng lớn, việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các công trình, dự án đang được triển khai trên địa bàn Hà Nội, đồng thời mở thêm cơ hội việc làm cho lao động kỹ thuật, học sinh, sinh viên các ngành xây dựng, cơ khí và giao thông.