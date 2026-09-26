Hà Nội: Nhóm thiếu niên thuê xe đạp điện công cộng, ra đường làm 'tổ lái'

Hình ảnh nhóm học sinh lạng lách trên đường.

Trước đó, ngày 21/9, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một số thiếu niên điều khiển xe đạp điện công cộng thuê qua ứng dụng TNGo, có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường, gây mất an toàn giao thông.

CLIP ghi lại sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 khẩn trương xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là P.G.H. (SN 2015, trú tại Hà Nội) cùng một số trường hợp liên quan.

Các trường hợp này được mời đến cơ quan Công an làm việc. Tại đây, P.G.H. thừa nhận hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường và nhận thức được nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến bản thân và những người tham gia giao thông.

CSGT làm việc với học sinh và gia đình.

Do P.G.H. chưa đủ 14 tuổi, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh cáo và giáo dục về việc chấp hành quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Gia đình em được thông tin về vụ việc và cam kết tăng cường quản lý, giáo dục, không để tái diễn.

Đối với các trường hợp liên quan, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 căn cứ tính chất hành vi và độ tuổi để nhắc nhở, chấn chỉnh, tuyên truyền, giáo dục theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo hành vi lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Theo quy định, người điều khiển xe đạp lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường có thể bị phạt từ 300.000 - 400.000 đồng; đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc phương tiện tương tự, mức phạt từ 8 - 10 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng.

Đối với người điều khiển ô tô hoặc các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi lạng lách, đánh võng khi đi trên đường, mức phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng. Trường hợp gây tai nạn giao thông phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân chấp hành nghiêm quy định giao thông, đồng thời các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục trẻ em, thiếu niên khi tham gia giao thông.