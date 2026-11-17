Sáng 17/11, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) bố trí các tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn phụ trách, tập trung kiểm tra, xử lý xe khách trên 16 chỗ hoạt động không đúng khung giờ quy định.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, trong khung giờ từ 6h đến 9h, tại phố Nguyễn Hữu Huân, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe khách chở khách du lịch đi vào tuyến đường có biển báo cấm. Đáng chú ý, dù hệ thống biển báo được đặt tại các vị trí dễ quan sát, một số tài xế vẫn điều khiển phương tiện đi vào tuyến phố trong khung giờ hạn chế.

Khoảng 7h35, tổ công tác phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 14H-01XXX do tài xế N.B.C. điều khiển đi vào phố Nguyễn Hữu Huân. Sau khi ra hiệu lệnh dừng phương tiện, CSGT tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết mới được cấp giấy phép lái xe vào ngày hôm trước nên chưa nắm rõ quy định hạn chế xe khách trên 16 chỗ tại khu vực phố cổ.

Với hành vi điều khiển phương tiện đi vào đường có biển báo cấm, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Chỉ ít phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe khách trên 16 chỗ mang biển kiểm soát 29E-45X.XX vi phạm tương tự. Tài xế Đ.C.C. cũng bị lập biên bản xử lý với mức phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong buổi sáng, lực lượng CSGT tiếp tục phát hiện, xử lý thêm nhiều trường hợp xe khách đi vào phố cấm trong giờ cao điểm.

Đại úy Tạ Đình Khánh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, hành vi điều khiển phương tiện đi vào đường có biển báo cấm bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo quy định của TP Hà Nội, xe khách từ 16 chỗ trở lên bị hạn chế hoạt động tại khu vực phố cổ trong các khung giờ cao điểm nhằm giảm áp lực giao thông, hạn chế ùn tắc tại những tuyến phố có mặt đường hẹp, mật độ phương tiện lớn và bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

Cụ thể, tại phố Nguyễn Hữu Huân, xe khách trên 16 chỗ bị cấm hoạt động trong hai khung giờ từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hằng ngày.

Đối với hoạt động vận tải hành khách, xe hợp đồng dưới 29 chỗ được phép hoạt động cả ngày. Trong khi đó, xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe giường nằm chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp có nhu cầu hoạt động trong khung giờ hạn chế, các phương tiện phải được Công an TP Hà Nội chấp thuận bằng văn bản.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm được lực lượng CSGT triển khai nhằm chấn chỉnh tình trạng phương tiện đón, trả khách không đúng quy định, đi vào các tuyến phố hạn chế trong giờ cao điểm. Qua đó, góp phần duy trì trật tự an toàn giao thông, hạn chế xung đột giữa xe khách cỡ lớn với các phương tiện khác và người đi bộ tại khu vực trung tâm Thủ đô.