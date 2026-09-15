Hà Nội: Nhiều xã, phường nguy cơ ngập lụt do lũ sông Tích

Một đoạn sông Tích qua địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: CTV.

Số liệu quan trắc cho thấy, mực nước sông Tích tại trạm thủy văn Kim Quan (xã Thạch Thất) hồi 18h20 tối nay (15-9) đo được là 6,81 m. Trị số này cao hơn mực nước báo động I (6,80 m).

Căn cứ các quy định hiện hành, tối 15-9, ông Lê Thanh Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đã ký ban hành Lệnh số 40/L-BCH về việc báo động lũ cấp I trên sông Tích.

Các xã, phường chịu ảnh hưởng trực tiếp của báo động lũ trên sông Tích trong đợt này gồm: Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng và Tùng Thiện.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường nêu trên, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động I.

Trước đó vào chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát Lệnh số 39/L-BCH, báo động lũ cấp I trên sông Tích tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc. 4 xã có nguy cơ ảnh hưởng lớn nhất gồm: Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Cát và Phú Nghĩa.

Bản tin cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) dự kiến sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa còn kéo dài đến khoảng ngày 17-9-2026.