Hà Nội: Nhiều xã, phường dự kiến nắng nóng đến 37 độ C

Hà Nội dự kiến tiếp tục có nắng nóng trong 1 - 2 ngày tới. Ảnh: CTV.

Số liệu quan trắc cho thấy, ngày hôm qua (28-9), Hà Nội trời nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày một số nơi như: Sơn Tây 35,8 độ C; Láng 36,5 độ C; Hoài Đức 36,5 độ C... Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 52 - 62%.

Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26 - 29 độ Vĩ Bắc, ngày hôm nay (29-9) và ngày mai (30-9), trên địa bàn thành phố trời nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất: 35 - 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất: 45 - 50%.

Các phường, xã dự kiến sẽ có nắng nóng cao nhất gồm: Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát, Gia Lâm, Thanh Trì, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định: Từ ngày 1-10, đợt nắng nóng nhiều khả năng sẽ kết thúc. Những ngày tiếp đó, khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) dự kiến chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp có nguy cơ gây ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư; gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.