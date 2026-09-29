Hà Nội: Nhiều xã, phường dự kiến nắng nóng đến 37 độ C
Sáng 29-9, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ phát đi bản tin nhận định về tình hình thời tiết trên địa bàn Hà Nội trong hai ngày 29 và 30-9-2026.
Số liệu quan trắc cho thấy, ngày hôm qua (28-9), Hà Nội trời nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày một số nơi như: Sơn Tây 35,8 độ C; Láng 36,5 độ C; Hoài Đức 36,5 độ C... Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 52 - 62%.
Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26 - 29 độ Vĩ Bắc, ngày hôm nay (29-9) và ngày mai (30-9), trên địa bàn thành phố trời nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất: 35 - 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất: 45 - 50%.
Các phường, xã dự kiến sẽ có nắng nóng cao nhất gồm: Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát, Gia Lâm, Thanh Trì, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh.
Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định: Từ ngày 1-10, đợt nắng nóng nhiều khả năng sẽ kết thúc. Những ngày tiếp đó, khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) dự kiến chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.
Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp có nguy cơ gây ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư; gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-nhieu-xa-phuong-du-kien-nang-nong-den-37-do-c-1758622.html