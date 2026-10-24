Hà Nội: Nhiều vị trí rào chắn thi công, Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động lộ trình

Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông tại khu vực rào chắn thi công.

Ngày 24-10, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố có 11 dự án trọng điểm với 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công. Các vị trí rào chắn chủ yếu phục vụ thi công các công trình hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Đáng chú ý, nhiều điểm nằm trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là vào giờ cao điểm.

Công trường xây dựng cầu vượt trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Điển hình, dự án hầm chui Cổ Linh có 6 vị trí rào chắn trên đường Đàm Quang Trung và Cổ Linh để phục vụ thi công hầm kín, hầm hở, trạm bơm, di dời hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có 2 vị trí rào chắn trên đường Trần Khánh Dư và đê Nguyễn Khoái. Trong khi đó, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu ảnh hưởng đến giao thông trên đường Âu Cơ, đoạn từ số 17 Âu Cơ đến nút giao Âu Cơ - Nghi Tàm, và đường Trường Sa, khu vực gần cầu Ngũ Huyện Khê.

Tại dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, các vị trí rào chắn tập trung ở nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh và La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ. Đây đều là những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, đòi hỏi phương án tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế.

Người tham gia giao thông cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi di chuyển qua các khu vực thi công.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan để hoạt động thi công diễn ra an toàn, đúng phương án. Trong quá trình thực hiện, những bất cập phát sinh tại các vị trí rào chắn sẽ được lực lượng CSGT kịp thời ghi nhận, trao đổi với đơn vị quản lý và nhà thầu để có giải pháp xử lý phù hợp.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm. Khi đi qua khu vực công trường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý các điểm thu hẹp làn đường và vị trí phương tiện thi công ra vào. Người tham gia giao thông cần chấp hành hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và hướng dẫn của lực lượng chức năng; không tự ý đi vào khu vực rào chắn, đi ngược chiều hoặc chuyển hướng đột ngột gây mất an toàn.