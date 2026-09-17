Hà Nội: Nhiều tuyến phố ngập sâu, vận hành các trạm bơm tiêu thoát nước

Một số tuyến phố Hà Nội bị ngập do ảnh hưởng của mưa lớn. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+

Do mưa lớn, trong sáng nay (ngày 17.9), trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có hàng loạt các điểm ngập sâu từ 0,1-0,3m. Ngoài ra, các đơn vị thoát nước đã vận hành trạm bơm, khơi thông cống rãnh để tiêu nước, chống ngập.

Với ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ đêm ngày 16.9, đến thời điểm 6h sáng nay, một số khu vực ghi nhận lượng mưa như sau: Hai Bà Trưng 189.9mm, Hoàn Kiếm 131.8mm, Phú Thượng 115.4mm, Yên Sở 164.4mm, Yên Nghĩa 143.3mm, Cầu Giấy 181.6mm, Phú Thượng 115.3mm, Hoàng Mai 136.6mm, Từ Liêm 196.4mm, Tây Mỗ 180.8mm, Kiến Hưng 134.2mm, Vĩnh Thanh 148.9mm, Thanh Liệt 153.5mm, Thanh Trì 120.4mm.

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết qua theo dõi và báo cáo của các đơn vị thoát nước, đến thời điểm 6h30 sáng ngày 17.9, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ngập như sau: Nguyễn Gia Bồng ngập 0,2m; Hoa Lâm ngập 0,1m; Lê Mật ngập 0,1m; Đại lộ Thăng Long hầm 2, 5, 6, hầm Km 9+656 ngập trung bình 0,25m-0,5m; Đại lộ Thăng Long đường gom Đoạn từ Cầu Vượt An Khánh đến Hầm 6 ngập trung bình 0,25m; cổng chào An Khánh ngập trung bình 0,3m; Đỗ Đức Dục ngập 0,1m; Châu Văn Liêm ngập 0,2m; Tố Hữu (ngã 3 Lương Thế Vinh) ngập 0,2m; Trần Duy Hưng (nút giao Trung Hòa) ngập 0,2m; Sân vận động Mỹ Đình ngập 0,2m; Dương Đình Nghệ ngập 0,2m; Phan Văn Trường ngập 0,3m; Võ Chí Công (Udic) ngập nhẹ láng mặt đường giao thông đi lại bình thường; Phạm Hùng ngập 0,3m; Hoa Bằng ngập 0,3m; Trần Bình ngập 0,3m; Đường Mỹ Đình ngập 0,2m; Triều Khúc ngập 0.2m; Quốc lộ 6( tổ 1+4 Yên Nghĩa) ngập 0,2m.

Ngoài ra, các điểm ngập như: Quyết Thắng ngập 0,3m; phố Xốm (đối diện toà nhà Hải Nam) ngập 0,1m; Lê Lợi-Trần Hưng Đạo ngập 0,15m; Quang Trung (Hà Đông-nhà ga La Khê ngập 0,1m; trước cổng trường Nguyễn Huệ) ngập 0,15m); Nguyễn Trác (chân cầu HH2) ngập 0,3m; Bến xe Yên Nghĩa ngập 0,15 m; Tô Hiệu ngập 0,1m; Do Nha (số nhà 1-122) ngập 0,2m; 165 Thái Hà ngập 0,3m; Nguyễn Văn Trỗi ngập 0,15m; Tây Mỗ ngập 0,35m; Phú Viên ngập 0,25m; Xuân Phương ngập 0,35m; Đường 32 (Đoạn cổng chào An Khánh) ngập 0,25m; Ngọc Hồi ngập 0,15m; Yên Xá ngập 0,25m; Chiến Thắng ngập 0,15m; Triều Khúc ngập 0,2m; Văn Tiến Dũng-Quốc lộ 32 ngập 0,25m.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị thoát nước duy trì triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất; chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ngoài ra, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập được vận hành đồng bộ, tăng năng lực điều tiết, thu gom và bơm tiêu của hệ thống.

Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị huy động toàn bộ nhân lực tập trung khơi thông dòng chảy, bố trí và thiết bị bơm hút tăng khả năng thoát nước khu vực úng ngập; phối hợp với các đơn vị giao thông cảnh báo, phân luồng giao thông tại các vị trí ngập; tiếp tục triển khai ứng trực tại hiện trường, tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống chủ động ứng phó với diễn biến mưa; kiểm tra, rà soát hệ thống xác định nguyên nhân các vị trí úng ngập đề xuất các giải pháp xử lý.

“Qua theo dõi, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản được vận hành ổn định. Tại khu vực trung tâm thành phố và phạm vi hệ thống thoát nước được đầu tư theo các dựa án khẩn cấp và chống úng ngập cục bộ không phát sinh úng ngập,” ông Hưng khẳng định.

Mặt khác, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập mới đưa vào vận hành tiếp tục được Trung tâm chỉ đạo theo dõi, vận hành phù hợp với diễn biến lượng mưa, mực nước thực tế; phối hợp đồng bộ với hệ thống thoát nước hiện hữu nhằm tăng cường khả năng điều tiết, thu gom và bơm tiêu, góp phần hạn chế tình trạng úng ngập tại các khu vực được đầu tư.

Hiện, trên địa bàn thành phố đang tiếp tục có mưa, Trung tâm tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước trên hệ thống; chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước bám sát hiện trường, chủ động vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi tại các nguồn tiêu để chủ động hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng để chủ động ứng phó với diến biến mưa.

Việt Hùng

Nước sông Bùi dâng cao gây tràn đê, các xã ở Hà Nội khẩn cấp ứng phó Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, mực nước sông Bùi tiếp tục dâng, một số đoạn đê thấp trên tuyến đê Bùi 2, xã Xuân Mai đã xảy ra tình trạng tràn đê. Lãnh đạo xã Xuân Mai đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp cùng nhân dân triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn đê điều và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các chiến sỹ thuộc tiểu đoàn 3 Lữ đoàn xe tăng 201 đắp các đoạn đê trũng, thấp trên tuyến đê Bùi 2. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Sáng 17.9, nước sông Bùi tiếp tục tràn nhanh qua mặt đê. Tại những đoạn nước tràn vào, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, người dân địa phương và các chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 3 Lữ đoàn xe tăng 201 đã có mặt từ sớm để tham gia đắp các đoạn đê trũng, thấp. Các lực lượng khẩn trương xúc cát vào bao, xếp thành hàng dọc mép đê, phủ bạt nhằm hạn chế dòng nước xối mạnh gây hư hỏng mặt và mái đê. Xã Xuân Mai cũng đồng thời huy động ôtô, máy xúc vận chuyển cát, bao tải và các vật tư cần thiết đến hiện trường. Lực lượng tại chỗ tiếp tục tuần tra toàn tuyến, theo dõi những đoạn đê thấp, vị trí từng sạt lở để kịp thời gia cố khi nước dâng. Đê Bùi 2 dài khoảng 2,8km, cao trình phổ biến 6,7-7m. Tuyến đê có nhiệm vụ ngăn chậm lũ vào khu dân cư các thôn Tiến Tiên, Nam Phương, Việt An. Khi nước sông Bùi tràn cục bộ qua những đoạn đê thấp, lực lượng tại chỗ phải khẩn trương đắp con trạch chống tràn bằng đất, bao tải; sử dụng bạt, phên, ván, cọc tre để giữ vật liệu, hạn chế sóng và dòng chảy gây xói lở. Theo dự báo, mực nước sông Bùi tại khu vực trạm bơm Yên Duyệt có thể lên mức 7,4m. Trước tình hình này, lãnh đạo xã yêu cầu các lực lượng triển khai ngay phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt, tập trung đắp, gia cố tuyến đê tả Bùi 2, bảo đảm khả năng ngăn nước khi mực nước sông Bùi lên mức 7,4m.

Các chiến sỹ thuộc tiểu đoàn 3 Lữ đoàn xe tăng 201 đắp các đoạn đê trũng, thấp trên tuyến đê Bùi 2. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Ông Hoàng Minh Hiến, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Mai, đã yêu cầu các lực lượng không chủ quan trước diễn biến mưa lũ; phải bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra tuyến đê, kịp thời phát hiện và xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn. Đồng chí nhấn mạnh trong thời điểm mực nước sông được dự báo tiếp tục lên cao, nhiệm vụ trước mắt là tập trung nhân lực, vật lực để gia cố đê, bảo đảm an toàn tuyến đê và khu dân cư phía trong đê; đồng thời quan tâm điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, đời sống cho lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ. Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm phương án ứng phó đã được phê duyệt, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, đặc biệt là Ban Chỉ huy Quân sự xã và cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai. Các lực lượng phải thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, mực nước sông Bùi và tình hình khu vực thượng nguồn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ đê, lãnh đạo xã yêu cầu Phòng Kinh tế thường xuyên phối hợp với Trạm bơm Nhân Lý, tiếp tục tổ chức bơm tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng tại các khu vực bị ảnh hưởng trên địa bàn xã.

Các lực lượng chức năng và người dân xã Xuân Mai khẩn trương đắp đê ngăn nước sông tràn vào. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Xã Xuân Mai cũng gửi thông báo khẩn tới nhân dân chủ động sơ tán tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, khu vực trũng thấp, ven sông và những nơi không bảo đảm an toàn đến các địa điểm an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, đặc biệt các thôn Nam Phương, Việt An, Tiến Tiên. Ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dân khẩn trương di dời tài sản, phương tiện, vật dụng có giá trị lên vị trí cao, an toàn; đưa gia súc, gia cầm đến nơi tránh ngập phù hợp; chủ động ngắt nguồn điện tại khu vực có nguy cơ ngập, bảo quản giấy tờ quan trọng, thuốc men, lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết. Xã yêu cầu người dân không chủ quan, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản; không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không tự ý quay lại khu vực đã được sơ tán khi chưa có thông báo an toàn của cơ quan chức năng. Đối với sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, các cơ quan chuyên môn và các thôn cần thông báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh. Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm cần khẩn trương đưa vật nuôi ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Đối với các hộ nuôi thủy sản, nếu đủ điều kiện cần chủ động thu hoạch; trường hợp chưa thể thu hoạch phải tổ chức quây, rào chắc chắn để bảo vệ, hạn chế thiệt hại. Việc chủ động thu hoạch thủy sản trước mùa mưa lũ được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro. Lãnh đạo xã yêu cầu các lực lượng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt là tình hình mưa tại khu vực thượng nguồn sông Bùi; duy trì chế độ trực và thông tin liên tục, sẵn sàng xử lý ngay khi phát sinh tình huống. Các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai phải được triển khai theo đúng phương án, với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn đê điều, tính mạng, tài sản của nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Nước sông Bùi tiếp tục dâng nhanh cũng gây ngập sâu tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Quảng Bị (Hà Nội), khiến gần 200 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp, nhất là tại những khu vực thấp trũng, ven sông. Ngay khi nước bắt đầu dâng, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã Quảng Bị, Ban quản lý thôn Ninh Kiều đã tổ chức di dời người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai ra khỏi những khu vực ngập sâu. Đến nay, phần lớn người già và trẻ nhỏ đã được đưa đến tạm trú an toàn tại nhà người thân. Cùng với việc di dời dân, lực lượng chức năng phối hợp người dân vận chuyển, kê cao tài sản, hạn chế thiệt hại do nước lũ.

Các lực lượng chức năng và người dân xã Xuân Mai khẩn trương đắp đê ngăn nước sông tràn vào. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN