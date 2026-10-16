Hà Nội: Nhiều trường tư bắt đầu tuyển sinh lớp 1, lớp 6

Nhiều hình thức tuyển sinh lớp 1

Trường Liên cấp THCS, Tiểu học tư thục Ngôi Sao Hà Nội nhận đăng ký tuyển sinh lớp 1 từ ngày 30/9 đến khi đủ chỉ tiêu. Năm học 2027-2028, trường dự kiến tuyển 320 học sinh vào 10 lớp, mỗi lớp 32 em, dành cho trẻ sinh năm 2021.

Quy trình tuyển sinh gồm hai vòng:

- Ở vòng sơ tuyển, phụ huynh gửi video của con sau khi hoàn tất đăng ký.

- Ở vòng xét tuyển, học sinh làm bài đo trí tuệ WISC-IV (Thang đo trí tuệ Wechsler dành cho trẻ em) và phỏng vấn trực tiếp với Ban Giám hiệu.

Trẻ tham gia câu lạc bộ The Little Hansers, diễn ra từ ngày 7/11 đến 26/12, được đánh giá ngay trong quá trình trải nghiệm. Với trẻ không tham gia câu lạc bộ, nhà trường tổ chức đánh giá vào ngày 27/12. Học sinh có nguyện vọng vào lớp tiếng Anh nâng cao 1B0 sẽ làm bài đánh giá trình độ tiếng Anh sau khi nhập học.

Cô trò trường Liên cấp THCS, Tiểu học tư thục Ngôi Sao Hà Nội trong lễ khai giảng. Ảnh: Fanpage nhà trường

Trong khi đó, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu đã bắt đầu tuyển sinh lớp 1 với 10 lớp thuộc hai hệ Song ngữ Quốc tế Cambridge Chuyên sâu (CS) và Tiêu chuẩn (CI), mỗi lớp không quá 30 học sinh.

Thay vì tổ chức bài kiểm tra, trường đánh giá trẻ thông qua câu lạc bộ “Khởi đầu một hành trình ưu tú”, mở đăng ký từ ngày 3/10 đến khi đủ hồ sơ. Học sinh phải tham gia đầy đủ bốn buổi vào thứ Bảy mới đủ điều kiện xét tuyển. Trong quá trình này, nhà trường đánh giá năng lực tiếng Anh, tiếng Việt và mức độ sẵn sàng vào lớp 1 của trẻ, dựa trên các yếu tố như giao tiếp, khả năng tập trung, làm theo hướng dẫn, hợp tác và tự lập.

Câu lạc bộ hệ CS diễn ra từ ngày 24/10 đến 14/11, với phí tham gia 5,5 triệu đồng; hệ CI tổ chức từ ngày 28/11 đến 19/12, với mức phí 5 triệu đồng. Khoản phí này không được hoàn lại khi đã hoàn tất thủ tục nhập học câu lạc bộ. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng và nhận kết quả trong vòng một tuần sau khi câu lạc bộ kết thúc.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Siêu. Ảnh: Fanpage nhà trường

Hệ thống Giáo dục Alpha School công bố tuyển sinh lớp 1 vào ngày 15/10, với hai hệ đào tạo. Hệ Liberal định hướng phát triển năng lực toàn diện, trong khi hệ Scholar hướng đến học thuật chuyên sâu gắn với chứng chỉ Cambridge. Cả hai hệ đều kết hợp chương trình của Bộ GD-ĐT.

Học sinh được đánh giá năng lực theo quy định của từng khối lớp. Trước khi nhận kết quả qua email, cha mẹ học sinh cũng thực hiện một bài chia sẻ và gặp Ban Giám hiệu cấp học.

Tuyển sinh lớp 6: Xét thành tích, khảo sát năng lực

Ở bậc THCS, Trường Liên cấp THCS, Tiểu học tư thục Ngôi Sao Hà Nội nhận đăng ký tuyển sinh lớp 6 từ ngày 14/10, với mức phí tham gia 800.000 đồng.

Đối tượng dự tuyển là học sinh sinh năm 2016, đang học lớp 5. Khi đăng ký, phụ huynh lựa chọn một trong bốn ban chuyên: Toán, Toán - Tin, Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên.

Trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh. Với phương thức xét tuyển thẳng, thời gian triển khai từ tháng 11/2026 đến tháng 2/2027. Đối tượng là học sinh đạt Cúp Vô địch hoặc giải Nhất, Nhì, Ba hay tương đương tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Nghệ thuật - Thể thao từ cấp phường trở lên trong các năm lớp 3 đến lớp 5.

Phương thức còn lại căn cứ vào kết quả Kỳ thi Học bổng Ngôi Sao Hà Nội lần thứ 15, dự kiến tổ chức ngày 7/3/2027.

Trường THCS Pascal tuyển 190 học sinh vào 5 lớp 6 chuyên tiếng Anh, mỗi lớp 38 em, bằng hình thức xét tuyển dựa trên ba bài khảo sát Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, kết hợp ba loại điểm thưởng không bắt buộc. Công thức tính điểm như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm khảo sát Toán + Điểm khảo sát Tiếng Việt + Điểm khảo sát Tiếng Anh + Điểm thưởng gói tự luyện trên Cohota (nếu có) + Điểm thưởng câu lạc bộ “Trải nghiệm hoạt động của Pasers” (nếu có) + Điểm thưởng thư của phụ huynh (nếu có).

Tổng điểm xét tuyển tối đa là 71. Mỗi bài khảo sát có thang điểm tối đa 20; điểm thưởng gói tự luyện trên hệ thống học trực tuyến Cohota và điểm thưởng câu lạc bộ tối đa 5 điểm mỗi loại, còn lá thư phụ huynh viết đăng ký cho con dự tuyển được Ban Lãnh đạo nhà trường đọc và cho tối đa 1 điểm tùy nội dung. Theo thông báo của trường, kinh phí gói tự luyện và câu lạc bộ không được hoàn lại hay chuyển nhượng với bất kỳ lý do nào; khóa mới có 10 suất học bổng trị giá 10-30% học phí, học kỳ đầu được trao căn cứ vào điểm xét tuyển.

Theo thông báo của trường, kinh phí gói tự luyện và câu lạc bộ không được hoàn lại hoặc chuyển nhượng vì bất kỳ lý do nào. Khóa mới có 10 suất học bổng trị giá 10-30% học phí trong học kỳ đầu, được trao căn cứ vào điểm xét tuyển.

Tại The Dewey Schools, chương trình DGS Adventure cũng có quy trình tuyển sinh lớp 6 năm học 2027-2028. Học sinh dự tuyển phải đang học lớp 5, nộp đơn trực tuyến kèm bài luận viết tay và ảnh trong thời hạn đã kết thúc ngày 12/10/2026. Tiếp đó, thí sinh làm bài đánh giá năng lực ba môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh vào sáng 18/10/2026.

Những học sinh vượt qua vòng đánh giá dự kiến được phỏng vấn với Hội đồng Tuyển sinh từ Mỹ vào tháng 12 và nhận kết quả cuối cùng vào tháng 3/2027. Nhà trường khuyến cáo học sinh không luyện tập phỏng vấn trước. Học phí chính thức của chương trình đối với học sinh vào lớp 6 là 350 triệu đồng mỗi năm học.

Ngoài các trường trên, một số cơ sở giáo dục như Hà Nội Adelaide, Phổ thông liên cấp Olympia,... cũng đã mở cổng tuyển sinh năm học 2027-2028.

Đối với tuyển sinh lớp 6, hướng dẫn tuyển sinh năm học 2026-2027 của Sở GD-ĐT Hà Nội quy định, các trường tuyển sinh không theo nơi cư trú, gồm trường chất lượng cao và trường tư thục, nếu số lượng đăng ký vượt chỉ tiêu thì xét tuyển dựa trên kết quả học tập, rèn luyện ở cấp tiểu học hoặc kết quả đánh giá năng lực học sinh.