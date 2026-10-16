Hà Nội: Nhiều thay đổi khi lưu thông qua khu vực cầu vượt Long Biên từ 20/10

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng giao thông tại cầu vượt nút giao trung tâm Long Biên, thuộc địa bàn các phường Bồ Đề và Việt Hưng, từ ngày 20/10 đến hết ngày 15/12/2026 để phục vụ thi công sửa chữa công trình. Trong thời gian này, ô tô vẫn được lưu thông hai chiều trên đơn nguyên cầu còn lại, trong khi xe máy phải di chuyển theo đường song hành phía dưới cầu.

Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng giao thông cầu vượt nút giao trung tâm ở Long Biên từ ngày 20/10 (Ảnh minh họa).

Theo phương án tổ chức giao thông được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo ngày 15/10, việc thi công được chia thành hai giai đoạn, thực hiện lần lượt trên từng đơn nguyên cầu nhằm bảo đảm lưu thông và an toàn giao thông trong khu vực.

Ở giai đoạn 1, đơn vị thi công rào chắn toàn bộ đơn nguyên cầu theo hướng từ quốc lộ 5 đi cầu Đông Trù để sửa chữa mố cầu, cào bóc thảm bê tông nhựa mặt cầu và đường đầu cầu. Ô tô được tổ chức lưu thông hai chiều trên đơn nguyên cầu còn lại, với bề rộng mỗi làn trung bình khoảng 6-6,25m. Xe máy bị cấm lưu thông qua cầu, chuyển sang đường song hành phía dưới.

Sang giai đoạn 2, việc rào chắn được chuyển sang đơn nguyên cầu theo hướng từ cầu Đông Trù đi quốc lộ 5 để triển khai các hạng mục sửa chữa tương tự. Phương án lưu thông tiếp tục được duy trì theo nguyên tắc tổ chức ô tô đi hai chiều trên đơn nguyên cầu còn lại, đồng thời hướng dẫn xe máy di chuyển theo đường song hành phía dưới cầu.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Sở Xây dựng yêu cầu bổ sung cọc tiêu dẫn hướng, điều chỉnh dải phân cách di động tại đường đầu cầu và lắp đặt đầy đủ biển chỉ dẫn. Công tác phân luồng từ xa cũng được triển khai theo các hướng lưu thông cụ thể.

Theo đó, phương tiện đi từ quốc lộ 5 đến cầu Đông Trù có thể di chuyển theo lộ trình: Quốc lộ 5 - Nguyễn Văn Linh - Ngô Gia Tự - phố Đức Giang - ngõ 99 Đức Giang - cầu Đông Trù.

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ cầu Đông Trù đi quốc lộ 5 lưu thông theo lộ trình: Cầu Đông Trù - Nguyễn Gia Bồng - Nguyễn Thế Rục - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 5.

Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị thi công triển khai theo hình thức cuốn chiếu từng phân đoạn, bố trí đầy đủ biển báo, hàng rào chắn, dây phản quang, đèn cảnh báo và hệ thống cảnh báo từ xa. Lực lượng hướng dẫn giao thông phải được bố trí tại khu vực thi công, phối hợp với Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đáng chú ý, phương tiện phục vụ thi công chỉ được hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trên đường trong khung giờ từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Trước 5h, các phương tiện này phải tập kết trong phạm vi rào chắn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Trong các ngày lễ, Tết, ngày diễn ra lễ hội tại địa bàn thi công hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải và hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi tình hình giao thông, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án phân luồng. UBND các phường Bồ Đề và Việt Hưng phối hợp thông tin đến người dân về thời gian, tiến độ thi công và phương án lưu thông; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe trái phép tại khu vực lân cận.

Người tham gia giao thông cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chú ý hệ thống biển báo và hướng dẫn tại khu vực thi công để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc trong thời gian sửa chữa cầu.