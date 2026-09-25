Hà Nội: Nhiều học sinh chưa đủ tuổi vẫn lái xe máy điện, phụ huynh bị xử phạt

Sáng 25/9, vào đầu khung giờ đến trường, Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với Công an xã Phúc Lộc tổ chức tuần tra kiểm soát, tuyên truyền hướng dẫn việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm quanh khu vực Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phúc Thọ.

Quá trình làm việc, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp học sinh lớp 9 và trung học phổ thông điều khiển xe gắn máy, xe máy điện vi phạm giao thông.

Thiếu tá Lê Học Sỹ (Đội CSGT số 9) cho biết, lỗi phổ biến nhất được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý là ngồi trên mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. "Nhiều học sinh cho biết do trường gần nhà nên các em quên mang mũ, có trường hợp biện minh rằng bạn nhờ chở đến trường nên không đội mũ. Các vi phạm đều được tổ công tác giải thích rõ và xử lý theo quy định", thiếu tá Sỹ nói.

Đáng chú ý, CSGT phát hiện một số học sinh được phụ huynh mua xe máy điện để đi học. Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận nhiều trường hợp các em chưa đủ 16 tuổi để điều khiển xe máy điện, nhưng vẫn được người lớn giao xe để điều khiển hàng ngày. Theo Nghị định 168/2024, hành vi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông sẽ bị phạt từ 8-10 triệu đồng.

Cũng trong ca kiểm soát, Đội CSGT số 9 phát hiện rất nhiều học sinh điều khiển xe gắn máy, xe máy điện nhưng không có biển kiểm soát.

Em N.V.T (học sinh lớp 9 ở xã Phúc Lộc) cho biết: "Chiếc xe được mẹ em mua lại của người quen, lúc mua thì xe đã cũ và không có biển số. Sau đó, gia đình giao cho em cứ thế sử dụng hàng ngày".

Cảnh sát cho hay, với các trường hợp mua xe gắn máy cũ nhưng không có biển số, lực lượng chức năng sẽ giải thích để học sinh và phụ huynh biết rõ quy định về đăng ký xe. Hiện, mức phạt về hành vi đưa phương tiện không gắn biển số tham gia giao thông đối với loại xe phải gắn biển số là từ 4-6 triệu đồng.

Trung tá Phạm Văn Luyến (Đội trưởng Đội CSGT số 9) cho biết thêm, vi phạm giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh còn diễn biến khá phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý chủ quan của phụ huynh. Với học sinh vi phạm, CSGT sẽ lập danh sách để thông báo về Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp quản lý, giáo dục.

Cũng theo trung tá Luyến, trong kế hoạch đảm bảo TTATGT cho học sinh, lực lượng CSGT còn tăng cường kiểm tra tình trạng học sinh sử dụng xe máy điện có tốc độ cao hoặc phương tiện đã được độ, chế, “kích tốc”.

"Hành vi tự ý thay đổi kết cấu làm tăng khả năng vận hành của phương tiện, nhất là xe máy điện dành cho học sinh tham gia giao thông trong khi kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện nguy hiểm của lứa tuổi này còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn", trung tá Luyến đặc biệt lưu ý.

Thời gian tới, CSGT Hà Nội tiếp tục tuyên truyền kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh. Đồng thời, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ; độ, chế phương tiện.

"Ngoài khuyến cáo và xử lý trực tiếp đối với học sinh vi phạm, CSGT sẽ xác minh, làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc giao mô tô, xe gắn máy cho người chưa đủ điều kiện điều khiển để xử lý theo quy định của pháp luật", trung tá Phạm Văn Luyến khẳng định.

Cùng đó, lực lượng chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu các nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông cho học sinh và phụ huynh.