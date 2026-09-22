Hà Nội: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy

Đổi mới tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” (4-10) bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Các cơ quan, đơn vị tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền: “Nhiệt liệt chào mừng 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (4/10/2001 - 4/10/2026)” tại trụ sở từ ngày 30-9-2026 đến hết ngày 4-10-2026.

Phường Khương Đình diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chung cư mini. Ảnh: HT

UBND thành phố yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền phải đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trong đó, đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở do cơ quan Công an quản lý thực hiện khai báo, cập nhật thông tin, dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy; vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở và kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các địa phương bố trí địa điểm và đưa vào hoạt động các Trung tâm trải nghiệm, giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, mở lối thoát hiểm, thoát nạn thứ hai, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và các dụng cụ, phương tiện phục vụ thoát nạn như mặt nạ phòng độc, thang dây...

UBND thành phố cũng yêu cầu vận động các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu, khuyến cáo về phòng cháy, chữa cháy; kiên trì, bền bỉ tuyên truyền, vận động người dân không sản xuất, kinh doanh, làm việc và sinh sống tại các cơ sở, khu nhà trọ, nhà nhiều căn hộ không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Phát huy phương châm “bốn tại chỗ”

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân và thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ gồm dân phòng, phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình an toàn phù hợp với đặc điểm từng địa bàn như “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”. Đồng thời, phát động sâu rộng các phong trào “Gia đình tôi có bình chữa cháy”, “Gia đình tôi có thiết bị báo cháy”, giúp nhân dân nhận thức rõ lợi ích thiết thực, từ đó chủ động, tự giác tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

UBND thành phố yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy; xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, công trình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động; các công trình xây dựng không phép, trái phép, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Kiên quyết không để phát sinh các cơ sở vi phạm mới; đồng thời xem xét áp dụng các biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm theo quy định tại Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của HĐND thành phố.

Các đơn vị duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thường trực chiến đấu; tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. Phấn đấu trong tháng 9, 10-2026 giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; không để xảy ra cháy lớn, sự cố, tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

UBND thành phố yêu cầu tăng cường đầu tư nguồn lực, bảo đảm kinh phí hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, thành phố có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, như giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc...; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.