Hà Nội: Nhiều hố ga mất nắp trên đường Phạm Văn Đồng

Video cận cảnh hàng loạt hố ga mất nắp trên đường Phạm Văn Đồng. Nguồn: Phúc Đức

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, ngày 24/9, trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), trên vỉa hè, khu vực phía dưới đường Vành đai 3 trên cao, nhiều hố ga, miệng cống bị mất nắp, phải dùng rào chắn và dây cảnh báo tạm thời để ngăn người qua lại. Trong ảnh, một vị trí trên vỉa hè được quây tạm bằng hàng rào sắt và dây cảnh báo màu đỏ trắng. Bên trong là nắp cống đã bị tháo dỡ, để lộ khoảng trống sâu phía dưới. Một tấm vật liệu lớn được đặt phủ lên khu vực này nhưng không che kín hoàn toàn phần miệng hố. Xung quanh còn ngổn ngang đất đá, gạch vỡ và vật liệu xây dựng. Ảnh: Phúc Đức

Tại vỉa hè đoạn qua Công viên Hòa Bình, một phần nắp cống bằng sắt đã bị mất, được che tạm bằng thùng xốp, cành cây; xung quanh dựng cọc tạm, chăng dây cảnh báo. Ảnh: Phúc Đức

Không chỉ trên vỉa hè, nhiều vị trí nằm ngay dưới đường Vành đai 3 trên cao cũng ghi nhận tình trạng hố ga bị mất nắp. Ảnh: Phúc Đức

Miệng hố nằm trong giải phân cách, khu vực trồng cây xanh, được quây bằng những cọc tre và dây cảnh báo tạm thời. Ảnh: Phúc Đức

Phần nắp cống của hố ga bị mất, để lộ khoảng trống bên dưới. Xung quanh, những khóm cây xanh phát triển khá dày khiến miệng hố phần nào bị che khuất. Ảnh: Phúc Đức

Theo ghi nhận, dọc tuyến này có khoảng chục nắp cống bị mất và xung quanh được cắm cọc, chăng dây cảnh báo. Ảnh: Phúc Đức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành công văn về việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý, duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lớn, úng ngập. Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, theo phạm vi, địa bàn được giao quản lý nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, duy tu, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước và tổ chức ứng trực khi xảy ra mưa, úng ngập; xác định bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân là yêu cầu ưu tiên hàng đầu. Ảnh: Phúc Đức

TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị duy tu, duy trì tăng cường kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước; rà soát toàn bộ các hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan và các công trình thoát nước thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt tại các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.Kịp thời phát hiện, sửa chữa, thay thế các nắp hố ga, tấm đan bị mất, hư hỏng, xô lệch, xuống cấp… không bảo đảm an toàn. Đối với các vị trí chưa thể khắc phục ngay, phải kịp thời rào chắn, cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát và có biện pháp bảo đảm an toàn, không để xảy ra tai nạn đối với người và phương tiện. Ảnh: Phúc Đức