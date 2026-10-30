Hà Nội: Nhiều bệnh nhân cúm A diễn biến nặng, phải thở máy

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám cho bệnh nhân mắc cúm A. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), một nam bệnh nhân mắc cúm A từng phải thở máy do diễn biến nặng. Người bệnh có tiền sử suy thận, chạy thận định kỳ, nhập viện với các triệu chứng ho nhiều, sốt cao, mệt mỏi. Sau vài ngày điều trị, sức khỏe đã cải thiện nhưng vẫn ho nhiều.

Ngày 30-10, BS Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp - Đơn nguyên Truyền nhiễm (Bệnh viện Thanh Nhàn), cho biết hai tuần gần đây, số bệnh nhân mắc cúm đến khám và nhập viện tăng rõ rệt. Mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 20 trường hợp, trong đó cúm A chiếm 90%, cúm B chiếm 10%. Đáng chú ý, số bệnh nhân trẻ tuổi cũng gia tăng.

Khoa đang điều trị nhiều bệnh nhân cúm A diễn biến nặng, phần lớn có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản hoặc suy thận. Theo bác sĩ, đây là nhóm có nguy cơ cao bị viêm phổi, suy hô hấp, đặc biệt ở người cao tuổi, mắc nhiều bệnh mạn tính. Những trường hợp này cần được theo dõi và điều trị sát.

Bệnh nhân mắc cúm A điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). Ảnh: TẠ NGUYÊN

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhiều trường hợp mắc cúm A diễn biến nặng, có biểu hiện sốt cao, khó thở, viêm phổi, suy hô hấp. Một số bệnh nhân dù hết sốt sau vài ngày điều trị nhưng tổn thương phổi vẫn nặng, phải thở máy không xâm nhập.

Các bác sĩ lưu ý, cúm có thể làm nặng thêm bệnh lý nền, gây viêm phổi và suy hô hấp, đặc biệt ở người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính hoặc suy thận.

Trước tình trạng người dân tự mua kiểm tra nhanh và thuốc Tamiflu khi có triệu chứng nghi cúm, BS Nguyễn Thu Hường khuyến cáo không tự ý sử dụng thuốc khi chưa được thăm khám, chỉ định. Người mắc bệnh nền thường phải dùng nhiều loại thuốc nên việc tự ý bổ sung thuốc có thể làm tăng nguy cơ tương tác thuốc. Người suy thận cũng có thể cần điều chỉnh liều thuốc kháng virus theo chức năng thận.

Người dân khi có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi cần thiết. Người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính nên chủ động tiêm vaccine cúm mùa, giữ vệ sinh tay, đeo khẩu trang tại nơi đông người và hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp. Khi xuất hiện khó thở hoặc các dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế sớm để được đánh giá, điều trị.