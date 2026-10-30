Hà Nội nhất toàn đoàn môn muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Tối 29.10, các nội dung thi đấu môn muay tại Nhà thi đấu ở phường Đông Hòa (TP.HCM) chính thức khép lại sau 10 ngày tranh tài. Hà Nội tạo dấu ấn rõ nét ở các nội dung đối kháng nữ khi giành 5 HCV trong tổng số 7 hạng cân.

Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV thi đấu đạt thành tích cao trong ngày thi đấu cuối 29.10

Các võ sĩ Hoàng Khánh Mai (45kg), Bùi Hải Linh (51-54kg), Đỗ Phương Nguyên (54-57kg), Nguyễn Thị Chiều (57-60kg) và Đinh Thị Hoa (trên 60kg) lần lượt bước lên bục cao nhất. Tấm HCV còn lại của Hà Nội thuộc về Nguyễn Ngọc Hoàng ở hạng cân 54-57kg nam.

Xếp thứ hai là đoàn TP.HCM với 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Các võ sĩ chủ nhà giành HCV ở hai hạng cân đối kháng nam 48-51kg, 51-54kg và hạng cân nữ 48-51kg. Đoàn Công an nhân dân đứng thứ ba với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Ban tổ chức vinh danh 3 đơn vị có thành tích tốt nhất giải

Môn muay tại đại hội năm nay diễn ra từ ngày 20 đến 29.10, quy tụ 187 VĐV thuộc 21 đơn vị, tranh tài ở 17 nội dung, gồm 13 nội dung đối kháng và 4 nội dung biểu diễn.

Giải đấu là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng VĐV, hiệu quả huấn luyện và rà soát lực lượng cho những giải đấu tiếp theo.

Đáng chú ý, thành tích của các võ sĩ muay còn góp phần giúp Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn Đại hội với 7 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ tính đến thời điểm môn thi đấu khép lại.

Hà Nội nhất toàn đoàn môn muay của đại hội

TP.HCM xếp thứ hai với 6 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ, trong khi Công an nhân dân đứng thứ ba với 5 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ.

Kết quả này cho thấy chiều sâu lực lượng của muay Hà Nội, đặc biệt ở nội dung đối kháng nữ, đồng thời tạo động lực để các võ sĩ tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn.