Trong suốt giải đấu, các cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt, đặc biệt ở những nội dung đồng đội nam và nữ. Hà Nội thể hiện sự ổn định và bản lĩnh khi giành chiến thắng ở cả hai trận chung kết.

Ban tổ chức trao huy chương cho các đoàn có thành tích cao tại nội dung đồng đội nam 4 người

Ở nội dung đồng đội nam, các VĐV Thủ đô đánh bại Đồng Nai 2-0. Ở nội dung đồng đội nữ, Hà Nội tiếp tục vượt qua Cần Thơ với tỉ số 2-0.

Hai nội dung cuối cùng là đội tuyển 3 nam và đội tuyển 3 nữ đã xác định những nhà vô địch. Ở nội dung nam, Cần Thơ thi đấu hiệu quả, vượt qua Thanh Hóa 2-0 để giành HCV.

Trong khi đó, Công an nhân dân đánh bại TP. HCM 2-0 ở chung kết nữ, qua đó khép lại giải đấu bằng tấm HCV quan trọng. TP. HCM nhận HCB, còn Huế và Cần Thơ cùng giành HCĐ.

Chung cuộc, Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp với 2 HCV, 1 HCĐ. Cần Thơ và TP. HCM cùng xếp thứ hai khi mỗi đoàn giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Nghệ An đứng thứ ba với 1 HCV, 2 HCĐ. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Công an nhân dân, Đồng Nai, Lào Cai, Thanh Hóa, Huế và Bắc Ninh.

Bảng xếp hạng huy chương chung cuộc ở môn cầu mây bãi biển

Môn cầu mây bãi biển tại Đại hội năm nay quy tụ 182 VĐV đến từ 10 đoàn, tranh tài trong 6 nội dung dành cho nam và nữ.

So với cầu mây trong nhà, hình thức thi đấu trên cát đòi hỏi VĐV có khả năng di chuyển, giữ thăng bằng và phán đoán điểm rơi tốt hơn. Điều kiện mặt sân không ổn định cùng tác động của thời tiết cũng đặt ra yêu cầu cao về thể lực, kỹ thuật và khả năng phối hợp đồng đội.

Việc cầu mây bãi biển trở lại chương trình Đại hội sau thời gian vắng bóng mang ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển của môn thể thao này.

Kết quả thi đấu không chỉ phản ánh thực lực các địa phương mà còn là cơ sở để đánh giá lực lượng, phát hiện nhân tố triển vọng và chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo.