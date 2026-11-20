Ở ngày thi đấu cuối cùng, các VĐV tiếp tục tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Tại nội dung Master nữ, Huỳnh Thị Thanh Trang (Cần Thơ) thi đấu xuất sắc để giành HCV. Nguyễn Thị Huyền Thảo (Hà Nội) nhận HCB, còn Bùi Yến Nhi (Ninh Bình) giành HCĐ.

Cuộc đua tranh huy chương đã diễn ra quyết liệt ở cả 2 nội dung nam và nữ. Ảnh: Như Huy

Trong khi đó, ở nội dung Master nam, Lê Minh Đức mang về thêm HCV cho đoàn TP.HCM. Hai vị trí còn lại thuộc về các vận động viên Công an nhân dân, với Lê Hoàng Khôi giành HCB và Nguyễn Phúc Gia Đăng nhận HCĐ.

Khép lại chương trình thi đấu, Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp với 10 huy chương, gồm 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Xếp thứ hai là Cần Thơ với 4 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Công an nhân dân đứng thứ ba với 2 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Đà Nẵng (1 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ), TP.HCM (1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ) và Ninh Bình (3 HCB, 1 HCĐ).

Kết quả cho thấy sự cạnh tranh khá đồng đều giữa các đơn vị có phong trào bowling phát triển.

Các VĐV Hà Nội đã có một kỳ Đại hội thành công. Ảnh: Như Huy

Hà Nội duy trì thành tích ổn định ở nhiều nội dung, trong khi Cần Thơ cũng tạo dấu ấn với 4 HCV. Công an nhân dân và Đà Nẵng góp mặt trong nhóm dẫn đầu, cho thấy sự phát triển về lực lượng và trình độ chuyên môn tại nhiều địa phương.

Bowling là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật, khả năng kiểm soát lực, độ chính xác và tâm lý thi đấu.

Bảng xếp huy chương của môn bowling tại Đại hội

Thành tích tại Đại hội không chỉ phản ánh năng lực của từng vận động viên mà còn là thước đo hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện của các đơn vị, tạo tiền đề để hướng đến những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.