Hà Nội nhất toàn đoàn Giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia 2026

Giải đấu diễn ra từ ngày 20 đến 25.10, quy tụ 137 tay vợt của 14 đơn vị, tranh tài ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Phạm Văn Trường và Bùi Bích Phương của Hà Nội vô địch nội dung đôi nam nữ

Với thành tích 2 HCV và 4 HCĐ, đoàn Hà Nội đứng đầu bảng tổng sắp. TP.HCM xếp thứ hai với 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ, trong khi Lâm Đồng đứng thứ ba với 1 HCV và 1 HCB.

Các đoàn Đồng Nai, Hưng Yên và Quân đội cũng giành huy chương, góp phần tạo nên cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các đơn vị.

Ở ngày thi đấu cuối cùng, Nguyễn Hải Đăng (TP.HCM) giành chức vô địch đơn nam sau khi đánh bại đồng đội Phan Phúc Thịnh với điểm số 21-15, 21-7. Nội dung đơn nữ chứng kiến Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) thắng Vũ Thị Trang (TP.HCM) 21-11, 21-8.

Ở nội dung đôi nam, Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng) giành chiến thắng khi cặp Vũ Đức Lâm/Dương Bảo Đức (Quân đội) xin dừng thi đấu.

Bảng xếp hạng huy chương của giải

Cặp Bùi Bích Phương/Vũ Thị Chinh (Hà Nội) đăng quang đôi nữ sau trận chung kết 3 set đầy kịch tính trước Phạm Thị Khánh/Phạm Thị Diệu Ly (Hưng Yên), với điểm số 21-16, 6-21, 21-13.

Ở nội dung đôi nam nữ, Phạm Văn Trường/Bùi Bích Phương tiếp tục mang về HCV cho Hà Nội khi vượt qua Trần Đình Mạnh/Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng) với điểm số 21-19, 21-19.

Giải đấu là dịp để các tay vợt hàng đầu cọ xát, đánh giá phong độ và tích lũy kinh nghiệm, đồng thời giúp các đơn vị rà soát công tác huấn luyện, chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu tiếp theo của cầu lông Việt Nam.