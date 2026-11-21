Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Media Quốc hội.

Sáng 21/11, với 472/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên (tương đương 4.006,38 ha) và quy mô dân số 1.057 người tại khu vực xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý.

Theo phương án của Chính phủ, trong tổng diện tích điều chỉnh có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm. Phần diện tích này dự kiến được phân bổ về hai xã của Hà Nội, gồm xã Ba Vì tiếp nhận 1.338 ha và xã Yên Xuân tiếp nhận 2.668,38 ha.

Về dân cư, khu vực chuyển về xã Ba Vì có 243 hộ với 1.057 nhân khẩu; phần diện tích chuyển về xã Yên Xuân không có dân cư sinh sống.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của Hà Nội dự kiến đạt khoảng 3.399,9 km², trong khi Phú Thọ còn khoảng 9.306,64 km². Số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của hai địa phương không thay đổi.

Không nhằm mở rộng quỹ đất đô thị

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội trước khi biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết các ý kiến tại phiên thảo luận đều tán thành sự cần thiết và phương án điều chỉnh địa giới giữa hai địa phương.

Một trong những nội dung được Chính phủ làm rõ là mục đích điều chỉnh và yêu cầu quản lý khu vực Vườn quốc gia Ba Vì sau khi chuyển về Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, việc điều chỉnh địa giới không nhằm tạo quỹ đất để mở rộng đô thị, không đồng nghĩa với chuyển mục đích sử dụng đất hay chuyển loại rừng. Các dự án đầu tư du lịch tại khu vực này chỉ được triển khai khi phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật.

Chính phủ sẽ chỉ đạo Hà Nội và Phú Thọ xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó đặt trọng tâm vào việc quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì, bảo đảm thống nhất giữa quản lý địa giới hành chính và quản lý rừng.

Đây cũng là nội dung quan trọng của phương án điều chỉnh, nhằm khắc phục tình trạng một khu vực vườn quốc gia nằm trên địa bàn hai tỉnh, thành phố, gây khó khăn cho việc phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và xử lý các vấn đề liên quan.

Người dân không phải đổi giấy tờ đồng loạt

Đối với 1.057 người dân thuộc khu vực điều chỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết việc thay đổi địa giới hành chính không đồng nghĩa với việc người dân phải di dời nơi ở. Nếu không có nguyện vọng, các hộ dân vẫn được sinh sống ổn định tại địa bàn hiện nay.

Chính phủ cũng yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mường, Dao, người có công và các đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Các chế độ, chính sách đang được thụ hưởng sẽ được chuyển tiếp liên tục, không để xảy ra gián đoạn.

Về giấy tờ hành chính, các văn bản, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 1/1/2027 và còn hiệu lực tiếp tục được sử dụng theo quy định, người dân không bắt buộc phải đổi đồng loạt.

Đối với hồ sơ, thủ tục hành chính đã được tiếp nhận hợp lệ tại Phú Thọ nhưng chưa giải quyết xong trước thời điểm điều chỉnh, cơ quan có thẩm quyền của Hà Nội sẽ tiếp nhận và tiếp tục xử lý, không yêu cầu người dân nộp lại hồ sơ.

Từ ngày 1/1/2027, các chế độ, chính sách của Hà Nội được áp dụng đối với khu vực điều chỉnh. Trường hợp chính sách người dân đang hưởng tại Phú Thọ có mức hỗ trợ cao hơn hoặc Hà Nội chưa có chính sách tương ứng, người dân tiếp tục được hưởng chính sách hiện hành đến hết thời hạn hoặc khi có chính sách thay thế của cơ quan có thẩm quyền.

Hai địa phương phải hoàn tất bàn giao trước năm 2027

Để bảo đảm việc chuyển giao địa bàn diễn ra thông suốt, Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn bộ diện tích tự nhiên, dân cư, đất đai, rừng, tài sản công, công trình, dự án, hồ sơ, dữ liệu và các nhiệm vụ quản lý Nhà nước có liên quan.

Trong đó, hồ sơ và dữ liệu trực tiếp phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng phải được bàn giao trước ngày 1/1/2027.

Hai địa phương đồng thời có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ địa giới hành chính, rà soát các dự án, công trình và tài sản trong phạm vi điều chỉnh; bảo đảm các hoạt động quản lý Nhà nước không bị gián đoạn, không phát sinh khoảng trống pháp lý.

Sau khi nghị quyết có hiệu lực, Hà Nội và Phú Thọ sẽ rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan, trong đó có quy hoạch tổng thể Thủ đô và quy hoạch tỉnh Phú Thọ, bảo đảm phù hợp với địa giới hành chính mới.

Việc điều chỉnh địa giới được kỳ vọng tạo điều kiện thống nhất đầu mối quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong bảo vệ tài nguyên rừng, bảo tồn thiên nhiên và quản lý các hoạt động phát triển tại khu vực này.