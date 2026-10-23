Hà Nội nhân rộng mô hình Nhà văn hoá số

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, việc thí điểm triển khai mô hình nói trên là một trong những hoạt động điểm nhấn của Thủ đô trong triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, với mục tiêu ít nhất 95% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả. Để đạt mục tiêu này, Hà Nội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động; khai thác tốt cơ sở vật chất hiện có; đáp ứng nhu cầu của từng nhóm dân cư và ứng dụng công nghệ số theo hướng thiết thực.

Ngày 4/8/2026, mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao tại thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên được ra mắt và triển khai thí điểm. Sau một tháng, mô hình duy trì 23/24 nhóm hoạt động, đạt 95,8%; thu hút người dân tham gia các hoạt động văn hóa đọc, vui chơi cho trẻ em, sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ kỹ năng số và giới thiệu sản phẩm làng nghề.

Hà Nội ra mắt mô hình điểm thiết chế nhà văn hoá - khu thể thao tại phường Giảng Võ.

Từ kinh nghiệm bước đầu nói trên, Hà Nội tiếp tục triển khai mô hình Nhà văn hóa số tại tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ, lấy thư viện cộng đồng và phát triển văn hóa đọc làm điểm nhấn, gắn với ứng dụng công nghệ số. Thiết chế có tổng diện tích khuôn viên 693 m², bao gồm diện tích phục vụ thể dục thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng, hội trường và các công trình phụ trợ.

Đáng chú ý, thư viện tại đây có gần 1.500 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, duy trì lịch phục vụ đọc, mượn sách; tổ chức giới thiệu sách, đọc sách cùng thiếu nhi, sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách và trao đổi chuyên đề; kết nối với gia đình, trường học, các tổ dân phố.

Hoạt động thư viện kết nối với phòng công nghệ số được kỳ vọng phát triển hơn nữa văn hoá đọc trong cộng đồng.

Hoạt động thư viện kết nối với phòng công nghệ số, máy tính có Internet, wifi miễn phí và sự hỗ trợ của Tổ chuyển đổi số cộng đồng, giúp người dân tra cứu thông tin, tiếp cận tài liệu số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn nghệ, dân vũ, sinh hoạt hè thiếu nhi, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ vua…

Nhiều hoạt động văn hoá thu hút đông đảo người dân trong ngày 23/10.

Dự kiến, sau Giảng Võ, mô hình đại diện thiết chế văn hoá tổ dân phố các phường xa trung tâm, có khả năng liên kết với các không gian lân cận sẽ được tiếp tục được nhân rộng tại Nhà văn hóa tổ dân phố Xuân La 2, phường Xuân Đỉnh. Đáng chú ý, ngoài các không gian thông thường như hội trường, phòng tập thể dục thể thao, khu hoạt động ngoài trời, tại đây có phòng đọc sách và khu cộng đồng số, phục vụ nhu cầu đọc, học tập, tra cứu thông tin, hỗ trợ kỹ năng số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân.