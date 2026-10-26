Hà Nội nhân lên sức mạnh cộng đồng chăm lo cho người nghèo

Kết quả đó tiếp tục khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết, nhân ái trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Thủ đô.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2026, diễn ra tối 26-10. Ảnh: Quang Thái

Lan tỏa nghĩa tình từ những việc làm thiết thực

Tại chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2026, diễn ra tối 26-10, trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ được thành phố quan tâm thực hiện thường xuyên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội và huy động sự chung tay của toàn xã hội, Hà Nội hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn những gia đình cần hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, chăm sóc sức khỏe và điều kiện học tập.

Theo đồng chí Bùi Huyền Mai, từ nguồn lực này, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.325 nhà Đại đoàn kết; trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện đi lại; hỗ trợ khám, chữa bệnh, học tập và trao hàng nghìn suất quà tới các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, Tết.

Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả vận động nguồn lực mà còn cho thấy sự chuyển hóa của tinh thần "tương thân, tương ái" thành những hỗ trợ cụ thể trong đời sống. Một ngôi nhà được sửa chữa giúp gia đình ổn định chỗ ở; một phương tiện sinh kế mở thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập; sự hỗ trợ về y tế, giáo dục góp phần giảm bớt gánh nặng cho những gia đình còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân đã đồng hành với thành phố trong công tác chăm lo người nghèo, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quang Thái

Hỗ trợ đúng nhu cầu, ổn định cuộc sống bền vững

Trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, công tác an sinh xã hội không chỉ dừng ở việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trước mắt mà còn cần tạo điều kiện để người dân từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự chủ.

Từ thực tiễn đó, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ; chủ động rà soát nhu cầu ngay từ cơ sở, triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, đúng đối tượng, trong đó chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để người dân vươn lên ổn định cuộc sống một cách bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội của thành phố. Ảnh: Quang Thái

Yêu cầu đặt ra là việc hỗ trợ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng hộ gia đình, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả. Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, học tập, cần quan tâm hơn đến những giải pháp tạo việc làm, phương tiện sản xuất và sinh kế phù hợp, giúp người dân có thêm điều kiện cải thiện thu nhập.

Để tiếp tục mở rộng nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội của thành phố.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực ủng hộ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả, bảo đảm mỗi sự đóng góp được chuyển thành những hỗ trợ thiết thực cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp nhận ủng hộ và trao Thư cảm ơn các đơn vị. Ảnh: Quang Thái

Theo đồng chí Bùi Huyền Mai, sự phát triển của Thủ đô không chỉ được đo bằng những thành tựu kinh tế hay các công trình hiện đại mà còn thể hiện ở chất lượng cuộc sống của nhân dân và sự quan tâm, sẻ chia đối với những người còn khó khăn.

Với truyền thống đoàn kết, nhân ái của người Hà Nội cùng sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2026 tiếp tục là dịp kết nối những tấm lòng nhân ái, huy động thêm nguồn lực xã hội, tạo cơ hội để người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.