Hà Nội: Nhận hối lộ làm thủ tục đất đai, nhiều cán bộ ở Phú Cát bị khởi tố

Thông tin được Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trả lời phóng viên Báo Công Thương, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngày 28/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án; tới ngày 5/8 khởi tố một số bị can liên quan tới UBND xã Phú Cát. Các đối tượng bị khởi tố về việc môi giới hối lộ và nhận hối lộ để chuyển mục đích sử dụng đất. “Hiện nay đã khởi tố 8 bị can. Vụ án đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả Công an thành phố Hà Nội sẽ thông tin, cung cấp thêm”, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết.

Tại họp báo, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội cũng thông tin thêm về một số vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn thành phố, như tình hình đấu tranh với tội phạm ma túy, vi phạm đất đai tại xã Kim Anh (huyện Sóc Sơn cũ), thành phố Hà Nội.