Hà Nội nhận hồ sơ mua 206 căn nhà ở xã hội giá chỉ 23,5 triệu đồng/m2 từ 2/12

Hà Nội đẩy mạnh đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Ảnh minh họa

Quy mô dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất

Theo đó, dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất, xã Hạ Bằng có tổng cộng 231 căn hộ, giá bán 23,5 triệu đồng/m2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 2/12 đến hết ngày 31/12.

Chủ đầu tư dự án là Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Tiến Đạt.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 4.131,2m2, với tổng vốn đầu tư hơn 325 tỷ đồng. Công trình gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, một tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 24.542m2, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 906 người.

Trong tổng số 231 căn hộ được đưa ra thị trường đợt này, có 206 căn để bán, diện tích từ 37,56m2 đến 77m2; 13 căn cho thuê, diện tích từ 51,47m2 đến 69,21m2 và 12 căn cho thuê mua, diện tích từ 51,47m2 đến 69,21m2.

Giá bán nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất

Giá bán nhà ở xã hội được công bố là 23,5 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Như vây, căn hộ nhỏ nhất có diện tích 37,56m2 dự kiến có giá khoảng 883 triệu đồng; căn hộ lớn nhất diện tích 77m2 có giá khoảng 1,81 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì.

Đối với hình thức thuê, giá được công bố là 100.800 đồng/m2/tháng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Như vậy, người thuê căn hộ có diện tích từ 51,47m2 đến 69,21m2 sẽ phải trả khoảng 5,19-6,98 triệu đồng/tháng.

Riêng hình thức thuê mua có thời hạn 5 năm, người đăng ký phải thanh toán trước 50% giá trị căn hộ, tính theo giá bán 23,5 triệu đồng/m2. Mức giá thuê mua được công bố là 209.475 đồng/m2/tháng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Theo kế hoạch, thời gian dự kiến ký hợp đồng mua căn hộ vào tháng 1/2027; bàn giao căn hộ trong quý IV/2027.