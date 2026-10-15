Hà Nội nhận giải thưởng 'Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc' năm 2026

Ngày 14/10/2026, tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards-VDA) 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được vinh danh ở hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc".

Giải thưởng dành cho hệ sinh thái số của Ủy ban Nhân dân thành phố, gồm ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi và nền tảng không gian làm việc số hợp nhất HanoiWork./.