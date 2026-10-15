Hà Nội nhận giải thưởng 'Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc'

Có những giá trị không thể đo đếm bằng những con số doanh thu của doanh nghiệp. Đó là niềm tự hào về nơi mình làm việc, là ký ức về những công trình đã đi qua, là tinh thần dám nhận phần khó về mình, là cách một người lao động giữ lời hứa với đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng.