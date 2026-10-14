Hà Nội nhận giải thưởng chuyển đổi số với iHanoi và HanoiWork

Giải thưởng được trao tại lễ vinh danh Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2026, diễn ra chiều 14/10 tại Hà Nội. Đây là một trong 5 hạng mục của giải thưởng năm nay, nhằm ghi nhận các mô hình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhận thưởng.

Theo ban tổ chức, Hà Nội đã triển khai hệ sinh thái số quy mô lớn, gồm ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi và nền tảng không gian làm việc số hợp nhất HanoiWork.

Trong đó, iHanoi cho phép người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến với chính quyền và sử dụng các tiện ích đô thị ngay trên điện thoại. Ứng dụng được phát triển nhằm tạo kênh kết nối giữa chính quyền thành phố với người dân trong quá trình cung cấp dịch vụ và giải quyết các nhu cầu liên quan đến đời sống đô thị.

HanoiWork là nền tảng không gian làm việc số hợp nhất, đã được triển khai tại 180 đơn vị với 84.000 tài khoản. Theo thông tin công bố, việc ứng dụng nền tảng giúp giảm thời gian chờ đối với một số thủ tục từ 1-2 giờ xuống còn 15 phút.

Trước đó, iHanoi cũng dẫn đầu danh mục Better List “Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt” trong khuôn khổ giải thưởng Better Choice Awards 2026.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm nay tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở 5 hạng mục. Sau hai vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức lựa chọn vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Điểm mới của VDA 2026 là điều chỉnh quy chế và hệ thống tiêu chí đánh giá, chuyển trọng tâm từ việc ứng dụng công nghệ sang hiệu quả thực tế. Các chỉ số được xem xét gồm năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng.

TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, cho biết, với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, chương trình không chỉ ghi nhận công nghệ mới mà còn chú trọng những lợi ích công nghệ mang lại cho con người và xã hội.

Theo TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, các đơn vị tham gia năm nay phải báo cáo cụ thể quá trình phát triển, triển khai sản phẩm cùng các chỉ số về doanh thu, lợi nhuận, số lượng người dùng và phạm vi tác động.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 2018, do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua 9 mùa, chương trình đã tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ và vinh danh khoảng 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp cùng cá nhân tiêu biểu.