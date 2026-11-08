Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo triển khai đợt hỗ trợ đầu tiên năm 2026 dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn, với tổng kinh phí 50 tỷ đồng. Hệ thống tiếp nhận đăng ký trực tuyến bắt đầu hoạt động từ 8h ngày 9/11 và kết thúc lúc 17h ngày 4/12/2026, hoặc sớm hơn nếu toàn bộ kinh phí được phân bổ hết.

Theo Thông báo số 9858/TB-SKHCN, chương trình thực hiện theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND và Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND, nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giảm chi phí tiếp cận công nghệ, ứng dụng giải pháp số và phát triển thương mại điện tử.

Trong đợt đầu tiên, Hà Nội dự kiến cấp khoảng 5.000-6.000 phiếu hỗ trợ điện tử, gồm 3.000-3.500 phiếu chuyển đổi số và 2.000-2.500 phiếu thương mại điện tử.

Hà Nội nhận đăng ký gói hỗ trợ chuyển đổi số 50 tỷ đồng từ 9/11. Ảnh: AI

Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 70% chi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ thuộc danh mục được phê duyệt. Trong đó, hộ kinh doanh có thể nhận tối đa 10 triệu đồng cho chuyển đổi số và 20 triệu đồng cho thương mại điện tử.

Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng cho mỗi loại phiếu; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã tối đa 60 triệu đồng; doanh nghiệp vừa tối đa 100 triệu đồng cho mỗi loại phiếu. Mức hỗ trợ thực tế phụ thuộc chi phí dịch vụ, điều kiện xét duyệt và kinh phí còn lại.

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình đăng ký được thực hiện trực tuyến qua ứng dụng iHanoi, tại mini app HANOINEXT, không yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp.

Người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử, truy cập HANOINEXT, kê khai thông tin và tải giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau đó, người đăng ký lựa chọn nhóm đối tượng, loại phiếu và sản phẩm, dịch vụ cần hỗ trợ.

Đối với các nhóm ưu tiên, hồ sơ cần bổ sung tài liệu chứng minh điều kiện tương ứng. Trước khi gửi đăng ký, hệ thống hiển thị giá dịch vụ, mức ngân sách hỗ trợ dự kiến và phần chi phí người sử dụng phải tự thanh toán.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội xét duyệt hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc. Với hồ sơ tiếp nhận từ ngày 30/11, thời hạn giải quyết được rút xuống tối đa 2 ngày làm việc.

Phiếu hỗ trợ được xét cấp theo thứ tự hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và trong phạm vi ngân sách còn lại. Vì vậy, việc nộp hồ sơ sớm không đồng nghĩa chắc chắn được phê duyệt, nhưng có thể giúp tránh nguy cơ chương trình kết thúc trước thời hạn.

Sau khi được phê duyệt, cơ sở kinh doanh ký hợp đồng điện tử với nhà cung cấp theo quy định và thanh toán phần chi phí ngoài mức hỗ trợ.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội khuyến cáo người đăng ký không cung cấp mật khẩu, mã OTP tài khoản VNeID hoặc iHanoi cho bên thứ ba. Cơ quan này không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cấp hoặc quản lý phiếu hỗ trợ.