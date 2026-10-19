Hà Nội: Nhà riêng chờ tín hiệu quy hoạch

Có 36% môi giới cho biết khách hàng trì hoãn giao dịch để theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh: H.H

Một báo cáo của batdongsan.com.vn vừa đưa ra thông tin, với thị trường bất động sản Hà nội, ở phân khúc nhà riêng, giá rao bán tương đối ổn định nhưng vẫn giảm tại một số khu vực. Hoàn Kiếm ghi nhận mức giảm 8% so với quý trước, trong khi Đông Anh và Cầu Giấy cùng giảm 5%.

Tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối thị trường. Có 36% môi giới cho biết khách hàng trì hoãn giao dịch để theo dõi diễn biến thị trường, 25% ghi nhận người mua chủ động thương lượng và chờ giá giảm, trong khi chỉ 18% cho biết khách hàng sẵn sàng giao dịch khi tìm được sản phẩm phù hợp.

Đáng chú ý, 44% môi giới kỳ vọng việc công bố thông tin quy hoạch chi tiết sẽ tạo động lực phục hồi cho phân khúc nhà riêng trong thời gian tới.

Đối với biệt thự, mức độ quan tâm đang có xu hướng dịch chuyển về các khu vực ngoài lõi trung tâm, gắn với sự phát triển của hạ tầng. Trong quý III/2026, Hà Đông dẫn đầu với 22% tổng mức độ quan tâm, tiếp theo là Hoài Đức và Long Biên, cùng chiếm 9%.

Giá rao bán biệt thự tại một số dự án ở Hà Đông đã giảm đáng kể so với quý trước. Cụ thể, Khu đô thị Thanh Hà giảm 16%, Văn Phú giảm 10% và Geleximco giảm 8%. Tuy nhiên, so với quý I/2024, giá tại các dự án này vẫn cao hơn khoảng 38-44%, cho thấy thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sau thời gian tăng giá.

Nhìn chung, thị trường bất động sản Hà Nội đang phân hóa rõ nét. Chung cư tiếp tục là phân khúc thu hút nhu cầu chủ đạo, trong khi nhà riêng và biệt thự phụ thuộc nhiều hơn vào diễn biến giá, thông tin quy hoạch và chính sách tài chính. Trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng, những sản phẩm có mức giá hợp lý và đáp ứng nhu cầu thực được kỳ vọng sẽ có lợi thế về thanh khoản.