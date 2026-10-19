Hà Nội: Nhà ở xã hội tại Phúc Thịnh có giá tạm tính 29,7 triệu đồng/m²

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội Phúc Thịnh. (Ảnh: BĐS Mạnh Cường)

Theo thông tin công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Tuân Lề do Công ty CP HNASA làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng tại hai ô đất ký hiệu CT1 và CT2, xã Phúc Thịnh, với tổng diện tích đất 5.553,51 m².

Dự án gồm hai khối chung cư cao 12 tầng, có một tầng hầm liên thông. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 34.583,8 m², trong đó diện tích sàn nổi khoảng 29.094,3 m² và diện tích tầng hầm khoảng 5.489,5 m². Tổng diện tích sàn nhà ở đạt khoảng 20.114,6 m²; phần diện tích dành cho dịch vụ, thương mại khoảng 1.916,6 m².

Với quy mô 352 căn hộ, dự án bố trí ba loại hình nhà ở xã hội gồm bán, cho thuê và cho thuê mua. Trong đó, 316 căn được dành để bán, với tổng diện tích khoảng 18.093,8 m²; 18 căn cho thuê và 18 căn cho thuê mua, mỗi loại có diện tích sàn khoảng 1.010,4 m².

Diện tích căn hộ thuộc diện bán dao động từ 37,6 - 71,3 m². Đối với căn hộ cho thuê và thuê mua, diện tích nằm trong khoảng 40 - 71,3 m². Cơ cấu này tạo ra các lựa chọn về diện tích và hình thức tiếp cận nhà ở cho những người đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Theo công bố, giá bán nhà ở xã hội tại dự án tạm tính ở mức 29,7 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Giá thuê mua tạm tính là 277.049 đồng/m², đã bao gồm VAT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì; giá thuê tạm tính là 109.600 đồng/m², chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì. Giá bán, giá thuê mua và giá thuê chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội và UBND xã Phúc Thịnh.

Dự án đã khởi công ngày 04/9/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý II/2028. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội được dự kiến trong quý IV/2026.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm duy nhất đã công bố. Người dân cần nộp hồ sơ trực tiếp theo hướng dẫn chính thức, không thông qua tổ chức, cá nhân trung gian hoặc sàn giao dịch chưa được ủy quyền. Các trường hợp kê khai không trung thực, gian dối về đối tượng hoặc điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.