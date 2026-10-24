Hà Nội: Người phụ nữ bị đối tượng mua dâm cướp tiền, điện thoại

Đối tượng Trung.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Ngọc Hà điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra ngày 22/10, tại ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, đồng thời bắt giữ đối tượng gây án là Lê Đình Trung (SN 1997, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên)

Trước đó, thông qua mạng xã hội, Lê Đình Trung đến phòng trọ của chị B.H.L (SN 1988) ở phường Ngọc Hà.

Sau khi mua bán dâm, lợi dụng thời điểm chị L không chú ý, Trung lấy dao tại khu vực bồn rửa bát, đe dọa, ép nạn nhân giao chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max và cung cấp mật khẩu mở máy.

Chưa dừng lại đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị L chuyển tiền trong tài khoản và đưa tiền mặt. Trong quá trình giằng co, chị L bị thương ở bàn tay phải.

Sau đó, chị L tìm cách thoát ra ngoài và hô hoán kêu cứu. Thấy vậy, Trung bỏ chạy về hướng đầu ngõ 639 Hoàng Hoa Thám. Chiếc điện thoại chiếm đoạt được, Trung mang đi bán với giá 8 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo của Công an phường Ngọc Hà, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường khẩn trương xác minh đối tượng, bắt giữ Lê Đình Trung. Chiếc điện thoại là tang vật vụ án cũng đã được thu hồi để phục vụ công tác điều tra.

Tại Cơ quan Công an, Trung đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, do thua cá độ trên mạng Internet, đối tượng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp tài sản của chị L.