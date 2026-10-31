Hà Nội: Người đồng thuận, chính quyền đồng hành trong giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Ngày 31/10, địa phương tổ chức chi trả hơn 109,6 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình tại Dự án cải tạo cảnh quan, nâng cấp Trục không gian Quốc lộ 1A.

Ngày 31/10, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt (thành phố Hà Nội) tổ chức hội nghị chi trả hơn 109,6 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 và khen thưởng các tập thể, hộ gia đình bàn giao mặt bằng trước thời hạn thuộc Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Kết quả bước đầu cho thấy, khi chính sách được triển khai công khai, minh bạch, quyền lợi chính đáng của người dân được quan tâm giải quyết và công tác dân vận được thực hiện kiên trì, đồng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng.

Công khai chính sách, bảo đảm quyền lợi người dân

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Đoạn tuyến đi qua địa bàn phường Hoàng Liệt dài khoảng 2.102m, mặt cắt ngang 90m, với tổng diện tích đất thu hồi 110.265,2m².

Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt (thành phố Hà Nội) tổ chức hội nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 và khen thưởng các tập thể, hộ gia đình bàn giao mặt bằng trước thời hạn thuộc Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Theo phương án triển khai, diện tích thu hồi gồm 11.674,1m² đất ở đô thị liên quan 194 hộ gia đình; 1.166,6m² đất nông nghiệp của 4 hộ; 93.231,7m² đất do Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt quản lý và 4.015,6m² đất thuộc 7 tổ chức, gồm: Đình làng Tứ Kỳ, Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 1, Xí nghiệp 10-10, Công ty thủy lợi, Hợp tác xã Công nghiệp Hoàng Phúc, Hợp tác xã Công nghiệp 19/5 và Hội Người mù.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng phường Hoàng Liệt (Hà Nội), cho biết: "Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt đã tập trung triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Địa phương ban hành 201 thông báo thu hồi đất, tổ chức kiểm đếm tài sản từ đầu tháng 8/2026, đồng thời khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Đến ngày 16/10/2026, Ủy ban nhân dân phường đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đợt 1 với tổng số tiền 109.619.402.024 đồng cho 14 hộ gia đình. Đây là cơ sở để địa phương tổ chức chi trả, bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân có đất thu hồi, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự đồng thuận của người dân là việc quan tâm thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp với quy định, đồng thời gắn với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình.

Thực hiện Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, đơn giá bồi thường đất ở được áp dụng hệ số nhân đôi. Thí dụ như tại khu vực Quốc lộ 1A, phía có đường tàu, mức bồi thường sau khi nhân đôi đạt 138 triệu đồng/m². Cùng với đó, các hộ đủ điều kiện được bố trí tái định cư bằng đất tại các khu quy hoạch Tam Hưng, Bình Minh, góp phần giúp người dân sớm ổn định nơi ở và cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng".

Vợ chồng bà Mai Thị Tuyết Vân, trú tại số 2B, ngõ 172 đường Ngọc Hồi, nhận tiền bồi thường khi nhường đất cho dự án.

Tại điểm chi trả ở trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt, số 5 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt không khí phấn khởi hiện rõ trên gương mặt nhiều hộ dân đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Đại diện 14 hộ nhận kinh phí đợt 1, bà Phạm Thị Tý, trú tại số 150 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, bày tỏ sự cảm ơn trước sự chỉ đạo sát sao, công khai của chính quyền địa phương. Bà cho biết, việc triển khai các thủ tục và chi trả rõ ràng, thuận lợi đã tạo động lực để các hộ dân khẩn trương phối hợp, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Cùng chung tâm trạng phấn khởi, bà Mai Thị Tuyết Vân, trú tại số 2B, ngõ 172 đường Ngọc Hồi, cho biết gia đình được nhận 5 tỷ 004 triệu đồng tiền bồi thường cho 50m² đất loại 2 cùng căn nhà 4 tầng. Theo bà Vân, quá trình hoàn thiện hồ sơ và nhận tiền diễn ra thuận lợi nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ địa phương.

“Quá trình hoàn thiện hồ sơ và chi trả diễn ra rất thuận lợi nhờ sự tận tình hướng dẫn của cán bộ. Nguồn tiền hỗ trợ tạm cư đã giúp gia đình chủ động thuê nhà 3 tầng ổn định sinh hoạt cho hai thế hệ trong thời gian chờ bàn giao đất tái định cư”, bà Mai Thị Tuyết Vân chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Nhị, hộ dân tại số 158 phố Quốc Bảo, phường Hoàng Liệt chia sẻ, tuy cảm xúc buồn khi rời xa ngôi nhà là tài sản, kỷ niệm bố mẹ để lại cho bà nhưng vì sự phát triển của đất nước, tương lai con cháu sẽ được hưởng lợi từ hạ tầng mới thì bà sẵn sàng nhường đất theo chủ trương Nhà nước, phát triển Thủ đô.

Đối với bà Đỗ Thị Nhị, hộ dân tại số 158 phố Quốc Bảo, phường Hoàng Liệt, việc bàn giao đất không chỉ là câu chuyện về quyền lợi vật chất mà còn gắn với những tình cảm, kỷ niệm của gia đình. Với thửa đất rộng 49,3m², bà được nhận tổng kinh phí bồi thường và tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng lộ trình hơn 9 tỷ đồng.

Bà Nhị bày tỏ: “Dù bồi hồi khi rời xa mảnh đất kỷ niệm của cha mẹ, nhưng tôi hiểu đây là dự án phát triển vĩ mô của đất nước. Khi Nhà nước cần, người dân sẵn sàng đồng lòng chấp hành để công trình sớm hoàn thành”.

Những chia sẻ từ người dân cho thấy, phía sau mỗi phương án bồi thường, hỗ trợ là những nhu cầu thiết thực về nơi ở, sinh kế và sự ổn định cuộc sống. Vì vậy, việc bảo đảm quyền lợi chính đáng, giải đáp kịp thời những băn khoăn và đồng hành cùng người dân trong quá trình thực hiện dự án có ý nghĩa quan trọng trong tạo dựng niềm tin, củng cố sự đồng thuận.

Phát huy sức mạnh dân vận, lấy đối thoại làm cầu nối, chính quyền đồng hành cùng người dân

Công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án cải tạo cảnh quan, nâng cấp Trục không gian Quốc lộ 1A. (Ảnh: Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng phường Hoàng Liệt)

Để đạt được kết quả 194 hộ dân đồng ý phối hợp kê khai ngay từ giai đoạn đầu, công tác tuyên truyền, vận động và dân vận của hệ thống chính trị cơ sở được phường Hoàng Liệt xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng phường Hoàng Liệt (Hà Nội), cho biết, thực tế, khối lượng công việc đặt ra không nhỏ. Tổ công tác giải phóng mặt bằng của phường chỉ có 8 cán bộ nhưng phải trực tiếp đảm nhiệm 8 dự án, đồng thời phối hợp theo dõi từ 11 đến 25 dự án khác. Trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ từ xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản, xây dựng phương án bồi thường, tổ chức đối thoại đến tiếp nhận bàn giao mặt bằng đều đòi hỏi sự tập trung, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ.

Trước áp lực về nhân lực và tiến độ, phường Hoàng Liệt lựa chọn cách làm lấy công khai, minh bạch và đối thoại làm trọng tâm. Quá trình xây dựng phương án bồi thường được thực hiện qua hai bước: lấy ý kiến rộng rãi của người dân và tổ chức đối thoại trực tiếp. Qua đó, các nội dung liên quan quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thông tin, giải thích để người dân nắm rõ.

Đặc biệt, Ban công tác Mặt trận, Chi bộ và các tổ dân phố thuộc phường Hoàng Liệt đã phát huy vai trò phối hợp, gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Những băn khoăn, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, trao đổi, giải thích trên tinh thần cầu thị, bảo đảm các hộ có đầy đủ thông tin trước khi thực hiện các thủ tục liên quan.

Nhờ chú trọng tuyên truyền, vận động và kiên trì đối thoại, trên địa bàn phường Hoàng Liệt chưa có dự án nào phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Đối với những trường hợp có sự so sánh về quyền lợi giữa các dự án, như dự án đường Tựu Liệt hay dự án Nhà ở xã hội H1 Bộ Công an, chính quyền phường kiên trì giải thích các quy định pháp luật theo Điều 79, Điều 87 Luật Đất đai, đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù nhằm hỗ trợ người dân ở mức tối đa trong khuôn khổ pháp luật.

Từ thực tiễn triển khai cho thấy, đối thoại trực tiếp, giải thích rõ chính sách và quan tâm giải quyết những vấn đề cụ thể của từng hộ dân đã góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc. Có những hộ ban đầu còn gay gắt, chưa đồng thuận, nhưng sau khi được tuyên truyền, giải thích thấu đáo đã tự nguyện nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

"Đến nay, trên địa bàn phường Hoàng Liệt chưa phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với dự án nào. Kết quả này cho thấy vai trò của công tác vận động, thuyết phục và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị trong giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, đây có thể nói là điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng của phường Hoàng Liệt", ông Nguyễn Văn Hải khẳng định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt, trực giám sát công việc chi trả bồi thường cho người dân tại Dự án cải tạo cảnh quan, nâng cấp Trục không gian Quốc lộ 1A.

Trực tiếp dự và động viên người dân tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết, giải phóng mặt bằng luôn là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhưng đây là dự án trọng điểm, đòi hỏi tiến độ triển khai khẩn trương và sự công khai, minh bạch trong từng khâu thực hiện. Dự án có những chính sách ưu việt, trong đó có cơ chế bồi thường nhân hệ số 2 và bố trí tái định cư bằng đất ở, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt khẳng định, chính quyền địa phương sẽ duy trì tiến độ phê duyệt phương án liên tục; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí để chi trả kịp thời và khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện để người dân sớm ổn định nơi ở mới.

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, tiến độ bàn giao đất tái định cư trên thực địa từ phía chủ đầu tư hạ tầng và quy định chi trả hỗ trợ tạm cư 3 tháng/đợt theo Quyết định 40 đang đặt ra những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt đang tích cực báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhằm thống nhất thời gian bàn giao đất, làm cơ sở đề xuất phê duyệt chi trả tiền hỗ trợ tạm cư một lần.

Những hộ dân nhận đền bù có thể gửi trực tiếp tiền vào tài khoản ngân hàng ngay sau khi nhận đền bù nhằm bảo đảm an toàn nhất.

Thực tế triển khai tại Hoàng Liệt cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng muốn đạt kết quả phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó lấy người dân làm trung tâm, đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình thực hiện. Cùng với việc thực hiện đúng quy định, chính quyền phường Hoàng Liệt đã chú trọng công khai dự thảo phương án qua hai bước: lấy ý kiến rộng rãi và đối thoại trực tiếp với người dân; đồng thời vận dụng tối đa các cơ chế có lợi cho người dân trong khuôn khổ pháp luật.

Với những kết quả đã đạt được, phường Hoàng Liệt đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A ngay trong tháng 11/2026. Sự đồng thuận, chia sẻ và trách nhiệm của người dân, cùng tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương, sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai dự án theo tiến độ đề ra, góp phần mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại, văn minh cho Thủ đô.