Hà Nội: Người dân xếp hàng lưu giữ vị kem ký ức 35 Tràng Tiền

Kem Tràng Tiền sẽ dừng phục vụ tại cơ sở số 35 Tràng Tiền, Hà Nội từ ngày 15/9.

Những ngày đầu tháng 9, thông tin Kem Tràng Tiền sẽ dừng phục vụ tại cơ sở số 35 Tràng Tiền, phường Cửa Nam, Hà Nội, khiến nhiều người yêu thích thương hiệu kem lâu đời này tranh thủ tìm đến. Đặc biệt vào buổi tối, khu vực trước cửa hàng thường xuyên xuất hiện dòng người xếp hàng dài, có thời điểm tràn ra vỉa hè và xuống lòng đường.

Nhiều người dân và du khách tranh thủ chụp ảnh trước cửa hàng, ghi lại khoảnh khắc tại địa chỉ mang dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn hóa, ẩm thực Hà Nội.

Không chỉ đến để thưởng thức những que kem quen thuộc, nhiều người dân và du khách còn tranh thủ chụp ảnh trước cửa hàng, ghi lại khoảnh khắc tại địa chỉ mang dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn hóa, ẩm thực Hà Nội. Một số khách hàng chia sẻ những kỷ niệm gắn với kem Tràng Tiền từ thời thơ ấu, khi việc dạo phố, ghé mua một que kem rồi đứng thưởng thức trên vỉa hè đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Theo ghi nhận của báo chí, từ sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách đến cơ sở 35 Tràng Tiền tăng đáng kể. Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để mua kem. Không gian bán hàng vốn không bố trí nhiều chỗ ngồi, vì vậy phần lớn thực khách thưởng thức kem ngay trên vỉa hè, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp giữa khu vực trung tâm Thủ đô.

Với nhiều thế hệ người Hà Nội, kem Tràng Tiền không đơn thuần là một món ăn vặt mà còn gắn liền với những buổi dạo phố, những cuộc gặp gỡ gia đình và ký ức tuổi thơ. Các hương vị truyền thống như kem cốm, đậu xanh, sữa dừa… tiếp tục được nhiều thực khách lựa chọn trong những lần ghé thăm cuối cùng tại địa chỉ quen thuộc.

Những dòng chia sẻ được viết lại trên bức tường kỷ niệm ở cửa hàng kem Tràng Tiền.

Kem Tràng Tiền ra đời năm 1958. Trong gần 70 năm, địa chỉ số 35 Tràng Tiền đã trở thành một điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội và du khách khi tham quan khu vực hồ Hoàn Kiếm. Việc dừng đón khách tại cơ sở này được doanh nghiệp xác định là bước chuyển đổi không gian kinh doanh, hướng tới những mô hình và trải nghiệm dịch vụ mới.

Theo thông báo của thương hiệu, cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền sẽ chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9/2026. Sau thời điểm này, khách hàng vẫn có thể thưởng thức các sản phẩm kem Tràng Tiền tại những điểm bán khác trong khu vực trung tâm Hà Nội, trong đó có các cơ sở tại 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền.

Sự xuất hiện của những hàng dài người mua kem trong những ngày cuối tại 35 Tràng Tiền cho thấy sức sống của một thương hiệu đã trở thành một phần ký ức Thủ đô.

Sự xuất hiện của những hàng dài người mua kem trong những ngày cuối tại 35 Tràng Tiền cho thấy sức sống của một thương hiệu đã trở thành một phần ký ức đô thị. Khi cánh cửa điểm bán quen thuộc khép lại, những que kem giản dị cùng câu chuyện về một địa chỉ thân thương vẫn tiếp tục được lưu giữ trong ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.