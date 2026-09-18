Hà Nội: Người dân ven sông Đáy mong mỏi một cây cầu

Cầu Lam Điền bị ngập do mực nước sông Đáy lên cao. Ảnh: Tùng Nguyễn

Đi xa hàng chục cây số để bảo đảm an toàn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, những ngày qua, trên địa bàn nhiều xã, phường của Hà Nội đã có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa kéo dài đã khiến mực nước sông Đáy lên cao; đến sáng 18-9 đã vượt báo động lũ cấp II. Mực nước sông lên cao đã gây ngập một số khu vực trũng thấp, ven sông.

Đáng chú ý, cầu Lam Điền, bắc qua sông Đáy, nối liền địa phận hai xã Quảng Bị và Bình Minh, đã bị ngập sâu nước. Từ nhiều ngày nay, người dân đã không thể đi lại qua cây cầu.

Anh Nguyễn Văn Quý ở xóm chùa Cát, thôn Bãi (xã Bình Minh) cho biết, con anh đang theo học trên địa bàn xã Quảng Bị. Hàng ngày, cầu Lam Điền là đường đến trường của con.

Mặc dù vậy, những ngày qua, do mực nước sông Đáy lên cao, cầu Lam Điền bị ngập. Thay vì để con tự đến trường, hai vợ chồng anh Quý phải thay phiên nhau chở con đến trường và đón con về nhà theo lối cầu Mai Lĩnh.

Lực lượng chức năng kiểm soát an toàn qua lại cây cầu Lam Điền. Ảnh: Tùng Nguyễn

Quãng đường đi lại xa hơn 12-13km khiến cuộc sống của gia đình anh Quý và hàng trăm hộ dân tại xóm chùa Cát, thôn Bãi bị ảnh hưởng.

Anh Bùi Quang Đạo, Tổ trưởng an ninh trật tự thôn Lam Điền (xã Quảng Bị) cho biết: Trước việc cầu Lam Điền bị ngập, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an, phối hợp với dân quân tiến hành rào chắn, tạm dừng lưu thông qua cây cầu.

Chính quyền địa phương cũng cắt cử cán bộ túc trực để cảnh báo, không cho người dân tự ý qua lại cây cầu. Đồng thời, hướng dẫn người dân di chuyển theo lối đi phù hợp để bảo đảm an toàn.

Mong sớm có cầu thay thế

Theo bà Dương Thị Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận xã Quảng Bị, cầu Lam Điền được xây dựng từ khoảng năm 1995, là lối đi lại chủ yếu của khoảng 160 hộ dân xóm chùa Cát, thôn Bãi (xã Bình Minh).

Khu vực dân cư xóm chùa Cát, thôn Bãi trước đây thuộc xã Lam Điền cũ (nay xã Quảng Bị). Do nằm tách biệt xã, cách trở bởi sông Đáy nên chính quyền địa phương lắp đặt cầu phao để người dân thôn Bãi qua lại.

Xã Quảng Bị tạm dừng lưu thông qua cầu Lam Điền. Ảnh: Tùng Nguyễn

“Nếu không đi qua cầu phao Lam Điền thì người dân phải đi vòng qua cầu Mai Lĩnh. Việc đi lại của bà con sẽ rất bất tiện. Chúng tôi mong mỏi và kiến nghị các sở ngành sớm nghiên cứu, đầu tư xây dựng một cây cầu mới cho người dân…”, bà Dương Thị Hà chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Bị Vũ Văn Mạnh cho biết: Chính quyền địa phương đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân thôn Lam Điền. UBND xã cũng đã có đề xuất các sở, ban, ngành sớm đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu Lam Điền.

Trước diễn biến thiên tai ngày một phức tạp, để đảm bảo việc đi lại thuận lợi, an toàn cho người dân hai xã Quảng Bị và Bình Minh, kiến nghị các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, sớm rà soát, bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng một cây cầu mới, để người dân đôi bờ sông Đáy không còn thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa mưa lũ về.

Bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, vào 8h sáng 18-9, mực nước sông Đáy tại trạm thủy văn Ba Thá đo được là 6,92m (trên mức báo động III: 0,42m). Dự kiến trong 12-24h tới, mực nước sông Đáy tiếp tục lên, sau biến đổi chậm. Nguy cơ ngập lụt còn tiếp diễn.