Hà Nội: Người dân phường Tây Mỗ vất vả di chuyển trong vùng ngập

Cuối giờ chiều 17/9, đường Tây Mỗ vẫn ngập trong nước. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Nhiều xe máy điện vẫn di chuyển qua đường Tây Mỗ đang bị ngập. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Học sinh đi học về qua đường Tây Mỗ đang bị ngập. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Cuối giờ chiều 17/9, đường Tây Mỗ vẫn ngập trong nước. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Nhiều ôtô cố gắng di chuyển qua đường Tây Mỗ đang bị ngập. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Học sinh trở về nhà phải đi vào đường Tây Mỗ đang bị ngập. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Người dân vất vả lội nước để di chuyển. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ôtô di chuyển qua đường Tây Mỗ đang bị ngập. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lực lượng công an phường đã lắp đặt nhiều điểm cảnh báo nguy hiểm, liên tục hỗ trợ người dân di chuyển trên đường ngập được an toàn. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Dù phải lội nước để về nhà song người dân vẫn lạc quan, mong nước rút sớm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)