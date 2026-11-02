Hà Nội: Người đàn ông đi thả lưới đánh cá giữa sông Hồng gặp sự cố bất ngờ

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Sáng 2/11, đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu giúp một người đàn ông bị ngã xuống sông Hồng.

Khoảng 21h ngày 1/11, ông Nguyễn V.N. (SN 1989, trú tại xã Liên Minh, Hà Nội) đang thả lưới đánh cá trên sông Hồng (đoạn qua khu vực xã Yên Lãng) thì lưới mắc vào vật cản khiến ông mất thăng bằng và ngã xuống sông.

Người đàn ông chới với giữa dòng nước được lực lượng CSGT cứu sống. Ảnh: CACC

Giữa đêm tối, dòng nước chảy xiết, ông N. cố gắng vùng vẫy, tìm cách bám víu và kêu cứu. Tuy nhiên, do không có phương tiện hỗ trợ, lại bị lưới vướng vào người, ông dần kiệt sức và bị dòng nước cuốn trôi.

Sau khoảng 15 phút chới với giữa dòng nước, ông N. nghe thấy tiếng xuồng máy từ xa tiến lại gần. Trong tình huống nguy cấp, ông cố gắng phát tín hiệu cầu cứu.

Ông N. được tổ CSGT đưa lên bờ an toàn. Ảnh: CACC

Phát hiện sự việc, tổ công tác do Đại úy Trương Thế Vũ, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1, làm tổ trưởng lập tức tiếp cận, phối hợp đưa ông N. lên xuồng máy chuyên dụng của cảnh sát đường thủy.

Nhờ được ứng cứu kịp thời, ông N. được đưa vào bờ an toàn.